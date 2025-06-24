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اليمن عاجل: مشروع لتأهيل 12 مسجدًا في نجران وحبونا

عبد العزيز
عبد العزيز
أطلقت جمعية العناية بالمساجد بمنطقة نجران «إعمار» مشروعًا نوعيًا يهدف إلى ترميم وتأهيل وصيانة عدد من الجوامع والمساجد في المنطقة وضواحيها، بدعم من مؤسسة سليمان أبانمي الأهلية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية العناية بالمساجد بمنطقة نجران، الأستاذ عبدالعزيز بن مسفر القحطاني، أن المشروع يستهدف خدمة 12 جامعًا ومسجدًا موزعة على مدينة نجران ومحافظة حبونا والأحياء التابعة لهما، من خلال تنفيذ حزمة من الأعمال التطويرية تشمل: الترميم الشامل للمباني، وتغيير الموكيت، وتحسين الأرضيات، وتجديد وصيانة أجهزة التكييف، وتطوير منظومة الإضاءة والكهرباء، وتأهيل المرافق الصحية، وتجديد النظام الصوتي لضمان وضوح الأذان والخطب.

وأكد القحطاني أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للدعم المتواصل من مؤسسة أبانمي الأهلية، معربًا عن بالغ شكره وتقديره للجهة المانحة على جهودها المباركة في دعم مشاريع الجمعية الهادفة إلى إعمار بيوت الله.

عبد العزيز
عبد العزيزhttp://yemenajel.com
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