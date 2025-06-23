اليمن عاجل: محطة فارقة في مسيرة الشمول المالي وتكنولوجيا الخدمات المالية

أعلنت اليوم مجموعة “إي اف چي القابضة” عن بدء تداول أسهم شركتها التابعة “ڤاليو” في البورصة المصرية، في خطوة وُصفت بأنها علامة فارقة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية بمصر، ومؤشر قوي على نضوج البيئة التنظيمية والتمويلية لدعم الشركات الابتكارية.

وشهد الإدراج توزيع 20.488% من رأس مال ڤاليو على مساهمي إي اف چي القابضة، بواقع سهم واحد لكل 3.3273 سهم، في حين حافظت “إي اف چي فاينانس” على حصة أغلبية بنسبة 67%. كما أعلنت شركة أمازون العالمية عن استحواذها على 3.95% من أسهم ڤاليو، في صفقة بقيمة تجاوزت 416 جنيهًا للسهم.

وحققت “ڤاليو” نموًا سنويًا مركبًا قدره 146% في الإيرادات خلال الفترة من 2019 إلى 2024، وصافي ربح بقيمة 423 مليون جنيه في 2024، مع أكثر من 9.2 مليون معاملة تمت على المنصة حتى الربع الأول من 2025، بمعدل يومي تجاوز 16 ألف معاملة، مما يجعلها أكبر منصة تكنولوجيا مالية بعد شبكات البطاقات الرئيسية.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إدراج ڤاليو يعكس مرونة التشريعات وقدرة السوق على استيعاب نماذج الطروحات غير التقليدية، بينما عبّر أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن فخره بنجاح الإدراج المبتكر، مؤكدًا جاهزية البورصة لدعم التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة.

من جانبه، أعرب كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، عن سعادته بهذه الخطوة التي تكلل جهود الابتكار والنمو، فيما وصف وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، الإدراج بأنه بداية فصل جديد نحو التوسع والنمو المستدام وتحقيق الشمول المالي عبر حلول تمويل رقمية متطورة.