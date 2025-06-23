واتساب يبدأ رسميًا بإضافة الإعلانات

يُطلق واتساب إعلاناتفي تحديثٍ صدر يوم الاثنين، أعلنت ميتا أنها ستعرض الآن إعلاناتٍ من الشركات عبر ميزة الحالة المُشابهة للقصص.

تتوفر ميزة الحالة ضمن تبويب “التحديثات” في واتساب، وتتيح للمستخدمين مشاركة رسائل نصية أو صور أو ملاحظات صوتية أو رسائل فيديو تختفي تلقائيًا.

ولكن الآن، قد ترى محتوىً برعاية بالإضافة إلى التحديثات التي يشاركها الأصدقاء أو أفراد العائلة.

لطالما فكرت ميتا في إضافة الإعلانات إلى واتساب، وهي فكرةٌ عارضها مؤسسوها بشدة. على الرغم من تراجع ميتا عن خططها لإضافة الإعلانات داخل التطبيق في عام ٢٠٢٠، أكد ويل كاثكارت، رئيس واتساب، في عام ٢٠٢٣ أن الشركة لا تزال تعمل على تطبيقها. في العام الماضي، حققت ميتا أكثر من ١٦٠ مليار دولار من عائدات الإعلانات.

تقول ميتا إنها ستُخصص الإعلانات لتناسب اهتماماتك باستخدام معلومات “محدودة”، بما في ذلك بلدك أو مدينتك، ولغتك، والقنوات التي تتابعها، وكيفية تفاعلك مع الإعلانات على المنصة. يمكنك أيضًا تغيير تفضيلات إعلاناتك من مركز حسابات ميتا إذا اشتركت في هذا المركز.

“لقد تحدثنا لسنوات عن خططنا لبناء منصة لا تُقاطع محادثاتك الشخصية، ونعتقد أن علامة تبويب التحديثات هي المكان الأمثل لتشغيل هذه الميزات الجديدة”، وفقًا لتحديث ميتا. وتؤكد الشركة أنها “لن تبيع أو تُشارك أرقام هواتفك مع المُعلنين أبدًا”، مُضيفةً أنها لن تستخدم رسائلك أو مكالماتك أو مجموعاتك لإعلام إعلاناتها.

هذا ليس التغيير الوحيد الذي تُجريه ميتا على واتساب. ستبدأ الشركة أيضًا بعرض القنوات المُروّجة عند النقر على زر “استكشاف” للعثور على قنوات جديدة لمتابعتها. كما تُطلق أيضًا إمكانية الاشتراك في القنوات “لتلقي تحديثات حصرية”.