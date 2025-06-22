اليمن عاجل: مؤسسة LSEG لتطبيقات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تمنح المصرف المتحد درع التميز

منحت مؤسسة LSEG لحلول وتطبيقات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، المصرف المتحد درع التميز علي هامش فاعليات المؤتمر السنوي الذي عقد بالقاهرة في شهر مايو 2025 الماضي وجاء التكريم نتيجة مسيرة التعاون المُثمر الذي إستمر لأكثر من 17 عاماً ومنذ بداية 2008.

ويعتبر المصرف المتحد من أوائل المؤسسات المالية المصرية، التي إعتمدت خدمات المؤسسة LSEG في الكشف على قوائم الأشخاص محظور التعامل معهم عالميًا، بالإضافة الي إستخدام مجموعة من الحلول والتقنيات التي إستحدثتها المجموعة لفحص كافة الأطراف المرتبطة بالمعاملات المصرفية لاسيما عمليات التجارة الخارجية الأمر الذي يساهم في توفير كافة أوجة الحماية والتأمين من تعاملات المصرف المتحد مع أي من الأطراف محظورة التعامل معها إقليمياً و دولياً أثناء تقديم خدماته البنكية والرقمية المتميزة.

قامت هبة ابوالنيل – مدير علاقات العملاء، وبسمة عسل – مدير خدمة كبار العملاء وفانيسيا شمعون – رئيس مخاطر الأعمال بمؤسسة LSEG بتسليم درع التميز إلى عبير عزت – رئيس قطاع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمصرف المتحد، وذلك بحضور كوكبة من المصرفيين والمتخصصين في هذا المجال، والرؤساء التنفيذيين ورجال المال والأعمال ونُخبة من الإعلاميين.

أعربت عبير عزت عن سعادتها بهذا التكريم الذي يتوج جهود المصرف المتحد علي مدار السنوات الماضية في أحد أهم التحديات العالمية وهي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت ان المصرف المتحد بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية منها مؤسسة LSEG قام بتأسيس أحد أفضل النماذج للوقاية ومكافحة هذه الظواهر العابرة للحدود.

وقال أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – إنه سعيد بحصول المصرف المتحد علي درع التميز لأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يعكس مدي التزامه المؤسسي بالأُسس والمعايير الدولية خاصة الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF والأمم المتحدة وهو ما يؤكد علي قدرة المصرف المتحد فى التصدي للتحديات الراهنة.

وأضاف القاضي أن جهود المصرف المتحد لبناء هذه المنظومة الوطنية المتكاملة قادر علي الكشف المبكر والتحليل الفعال والإستجابة السريعة للقوانين المصرية والدولية، معرباً أن المصرف المتحد سيواصل جهوده المتميزة لتدريب الكوادر البشرية وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية. كذلك تعزيز التنسيق بين كافة الجهات بما يحقق الأمن والإستقرار ويحافظ علي نزاهة النظام المالي الوطني والدولي.

ومن الجدير بالذكر ان مؤسسة LSEG تُعد أحد أهم المؤسسات الدولية في مجال تقديم المعلومات و الخدمات و التحليل المالي من خلال تقديم ادوات دقيقة موثقة تساعد المؤسسات المالية علي اتخاذ قرارات استراتيجية بناءاً على بيانات و تحليلات متقدمه و تسهم هذة الخدمات بشكل مباشر في تعزيز كفاءة العمليات و تحقيق الإمتثال الأمر الذي يساهم في نمو و نجاح المؤسسات المالية في العديد من المجالات.