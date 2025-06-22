ميتا تحاول السيطرة على موظفي اوبن ايه آي للإنضمام إليها

عرضت شركة “ميتا” على “عدد كبير” من موظفي “اوبن ايه آي” مكافآت تتخطى مئة مليون دولار إذ وافقوا على الانضمام إليها، لتعزيز الفرق المتخصصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، على ما أعلن رئيس “اوبن ايه آي” سام ألتمان.

بالإضافة إلى هذه المبالغ، عرضت الشركة الكبرى لوسائل التواصل الاجتماعي أكثر من مئة مليون دولار كراتب سنوي لكل مهندس يرغب في الانضمام إليها، على ما ذكر ألتمان في مقابلة ضمن بودكاست “أنكابد” الذي يتولى تقديمه شقيقه جاك ألتمان.

وقال ألتمان “إنه أمر جنوني. أنا سعيد جدا لأن أيّا من كبار موظفينا لم يقرر حتى الآن الموافقة على العرض”، مشيرا إلى أنّ “مايكروسوفت” تواصلت مع “كثيرين”.

ولم تُعلّق “ميتا” على هذه المعلومات.

على الرغم من استثمار مليارات الدولارات في هذه التقنية، لا تزال المجموعة تُعدّ لاعبا ثانويا في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتعرضت “لاما 4″، النسخة الأحدث من نموذجها الكبير “ال ال ام” التي أُعلن عنها في أوائل نيسان/أبريل، لانتقادات بسبب أدائها المخيب للآمال في مجالات عدة، لا سيما البرمجة.

ولإعادة إطلاق “ميتا” في سباق الذكاء الاصطناعي، ستستثمر المجموعة أكثر من 14 مليار دولار في “سكايل ايه آي”، وهي شركة متخصصة في تشكيل البيانات وتصنيفها قبل استخدامها لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقد استحوذت الشركة الأم لفيسبوك على عدد من خبراء المعلوماتية من هذه الشركة الناشئة، بينهم الرئيس التنفيذي لـ”سكايل ايه آي” ألكسندر وانغ الذي سينضم إلى “ميتا”.

وتعتزم “ميتا” إنشاء مختبر جديد مخصص لتطوير الذكاء الخارق، إذ سيصبح الذكاء الاصطناعي يتمتع بمستوى تفكير وفهم يفوق مستوى البشر.

وبحسب تقارير إعلامية أميركية، عرضت “ميتا” على مديرين تنفيذيين في “سكايل ايه آي” رواتب سنوية بملايين الدولارات.