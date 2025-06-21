مايكروسوفت تخطط لخفض آلاف الوظائف الخاصة بمندوبي المبيعات

أفادت بلومبرج نيوز يوم الأربعاء نقلاً عن مصادر مطلعة أن شركة مايكروسوفت تخطط لخفض آلاف الوظائف، لا سيما في قطاع المبيعات، في إطار سعيها لترشيد قواها العاملة في ظل زيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي.

تأتي عمليات التسريح الأخيرة في أعقاب جولة سابقة من تسريحات الوظائف قامت بها مايكروسوفت في مايو، والتي أثرت على حوالي 6000 موظف.

عززت شركة التكنولوجيا العملاقة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، بهدف ترسيخ ريادتها في ظل سعي الشركات في مختلف القطاعات إلى تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها للحفاظ على ميزتها التنافسية.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، آندي جاسي، يوم الثلاثاء أن طرح الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكلاء سيقلل من إجمالي القوى العاملة في الشركة خلال السنوات القليلة المقبلة.

تخطط مايكروسوفت لإنفاق رأسمالي قدره 80 مليار دولار في السنة المالية الحالية، ويهدف معظمه إلى توسيع مراكز البيانات لتخفيف الاختناقات في سعة خدمات الذكاء الاصطناعي.

وأفاد التقرير أنه من المتوقع الإعلان عن عمليات التسريح مطلع الشهر المقبل، بعد نهاية السنة المالية لشركة التكنولوجيا العملاقة.

هذا ورفضت مايكروسوفت التعليق على التقرير، وأضاف التقرير أن تسريحات الوظائف لن تقتصر على فرق المبيعات، وأن التوقيت قد يتغير.

حيث بلغ عدد موظفي شركة مايكروسوفت 228 ألف موظف حتى يونيو/حزيران من العام الماضي.