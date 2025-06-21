اليمن عاجل: الشماغ.. تجربة ضيوف الرحمن للزي السعودي

أقدم عدد من ضيوف الرحمن في فترة النهار على ارتداء الشماغ والتجول به في المواقع التاريخية والميادين وأثناء تسوقهم في المحال بالمدينة المنورة كتجربة للزي السعودي، وكذلك الوقاية من أشعة الشمس بديلا عن المظلات.

ويفضل الحجاج ارتداء الشماغ الأحمر كتجربة فريدة خلال تواجدهم بالمملكة رغم أن قلة منهم يعرفزن كيفية ارتداءه بينما يضعها البعص على الرأس غير مبالين بتنسيقها.

ويلفت الحجاج المرتدون للشماغ الأنظار في الصلوات والأماكن العامة ويحرص البعض على ارتداء الثوب لإكمال تجربتهم أثناء إقامتهم بالمدينة وحتى مغادرتهم المنافذ.



في المقابل يستخدم التجمع الصحي في المدينة المنورة أكياس الثلج الطبي في وضعها على رؤوس ضيوف الرحمن تخفيفًا لدرجات الحرارة التي قد يتعرضون لها، ويتم توزيع كيس الثلج ضمن مبادرة أطلقها التجمع بالتعاون مع الهلال الأحمر والتطوع الصحي، بالإضافة إلى توزيع المظلات والحقائب الصحية والمياه والتوعية الصحية بالابتعاد عن التعرض المباشرة لأشعة الشمس خلال الفترة ما بين العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

تأتي تلك المبادرة ضمن مجموعة مبادرات عملت عليها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث من خلال توزيع المياه والمظلات في الميادين التي يتواجد فيها ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى مبادرة الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي بتوسيع دائرة نقل المصلين على عربات الجولف من الساحة إلى الطرق التي تربط المسجد النبوي، وذلك لإبعاد ضيوف الرحمن عن التعرض لأشعة الشمس أثناء قدومهم لأداء صلاة الجمعة.