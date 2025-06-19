مايكروسوفت تؤكد العمل على إنتاج جيل جديد من جهاز “اكس بوكس”

أعلنت “مايكروسوفت” الثلاثاء أنها تعمل على ابتكار جيل جديد من جهاز “إكس بوكس” لألعاب الفيديو، بعد نحو خمس سنوات من طرح آخر نموذج، وستتيح وحدة التحكم المرتقبة ولوج متاجر عدة للألعاب عبر الإنترنت.

ولم تقدم الشركة سوى تفاصيل محدودة عن هذا المنتج الجديد، الذي يُبتكر بالشراكة مع “ايه ام دي” المصنّعة لأشباه الموصلات، والتي ستبتكر شريحة خاصة بهذه الأجهزة، على ما أظهر مقطع فيديو نُشر عبر يوتيوب.

ولم تُعلن رئيسة قسم “إكس بوكس” سارة بوند التي تظهر في الفيديو، عن تاريخ طرح الجهاز الجديد في السوق.

منذ إطلاق “إكس بوكس” عام 2002، بيع منه نحو 200 مليون جهاز، من بينها نحو 30 مليونا من الجيل الأحدث “إكس بوكس سيريز إس” و”سيريز إكس” اللذين طُرحا في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وفي إطار اتفاقيتها مع “ايه ام دي”، ستبتكر “مايكروسوفت” أيضا منصة رقمية للألعاب عبر الإنترنت باستخدام الحوسبة من بُعد (الحوسبة السحابية).

والميزة الجديدة هي أنها ستعتمد على “ويندوز”، نظام التشغيل الشهير من “مايكروسوفت”، مما يعني أنّ مستخدمي “إكس بوكس” سيتمكنون من ولوج متاجر ألعاب أخرى خارج “مايكروسوفت”.

وقالت بوند “إنّ الأمر عبارة عن بناء منصة ألعاب ترافق اللاعب في كل مكان، ليتمكن من ممارسة الألعاب التي يرغب فيها أينما يريد”.

ويتيح بناء المنصة داخل “ويندوز” للاعبين أيضا الانتقال من جهاز الألعاب إلى أجهزة أخرى كأجهزة الكمبيوتر مثلا.

وأشارت بوند إلى أن هذا النظام الجديد سيكون متّسقا مع الألعاب المتوافرة راهنا على الجهاز.

يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع واحد فقط من عرض أول جهازي ألعاب محمولين من “اكس بوكس” هما “رودج اكس بوكس آلي” و”آلي اكس” اللذان ابتُكرا بالتعاون مع مجموعة “أسوس” التايوانية، ويُطرحان خلال موسم أعياد نهاية العام بسعر لم يُعلن عنه بعد.