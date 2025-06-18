اليمن عاجل: العملات الرقمية تتراجع جماعيًا قبيل قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة

شهدت أسواق العملات الرقمية تراجعًا جماعيًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، في ظل حالة من الترقب الشديد بين المستثمرين قبيل صدور قرار السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمقرر الإعلان عنه في وقت لاحق اليوم.

ووفقًا لبيانات منصة “كوين ماركت كاب” المتخصصة في تتبع أداء العملات المشفرة، سجلت البيتكوين، العملة الرقمية الأكبر من حيث القيمة السوقية، انخفاضًا بنسبة 2.3%، ليتداول عند مستويات تقترب من 64 ألف دولار. كما تراجعت الإيثريوم بنسبة 2.7% إلى نحو 3,350 دولارًا، في حين فقدت عملات أخرى مثل سولانا وريبل وكاردانو بين 3% إلى 5% من قيمتها خلال ساعات التداول المبكرة.

ويرجع هذا الأداء السلبي إلى القلق السائد في الأسواق بشأن توجهات الفيدرالي الأمريكي، حيث يتوقع عدد من المحللين أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه قد يُبقي على نبرة التشديد النقدي بسبب استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.

وتؤثر سياسات الفيدرالي بشكل مباشر على أداء الأصول عالية المخاطر، ومن بينها العملات الرقمية، التي تميل للتراجع في أوقات تشديد السياسة النقدية أو ارتفاع الفائدة، نظرًا لانخفاض شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

يُذكر أن أسواق العملات المشفرة شهدت بعض التعافي النسبي خلال الربع الأول من عام 2025، مدعومة بتزايد اعتماد المؤسسات على تقنية البلوك تشين، وارتفاع الطلب من جانب مستثمرين أفراد، غير أن التذبذبات الأخيرة أعادت التوتر إلى الأجواء الاستثمارية.

من جانبه، قال محللون إن بيان الفيدرالي المرتقب، إضافة إلى تصريحات رئيسه جيروم باول، سيُحددان إلى حد كبير اتجاه الأسواق، سواء من خلال تخفيف المخاوف أو زيادتها، وهو ما سينعكس مباشرة على أداء العملات الرقمية خلال الساعات المقبلة.