إنستغرام يختبر ميزة إعادة النشر

وبناءً على من يسأل عن ميزة إعادة نشر البوست على تطبيق انستجرام ، إما أن هذا الأمر الذي طال انتظاره هو مجرد إضافة أخرى إلى تطبيق مكتظ أصلًا.

لنكن صريحين: كان هذا سيحدث حتمًا. لطالما كانت إعادة النشر عنصرًا أساسيًا في منصات التواصل الاجتماعي. بنى تويتر (المعروف الآن باسم X) نماذج سلوكية متكاملة حول إعادة التغريد. اتجه تيك توك نحو الريمكسات والمقاطع القصيرة وإعادة النشر. حتى ثردز أُطلق مع ميزة شبيهة بإعادة التغريد. بدا غياب إنستغرام عن هذا المجال وكأنه تأخير أكثر منه انه خيار.

لكن الآن، يطرح التوقيت سؤالًا أكبر: هل يحتاج إنستغرام إلى إعادة النشر، أم أننا وصلنا إلى نقطة تحول في تطبيق انستجرام واسبح مكتض وغياب التنسيق؟

ما الفائدة من إعادة نشر البوست للمبدعين؟

الجانب الإيجابي واضح وهو الوصول الاكبر. إن تزويد المبدعين (والمستخدمين) بأداة مدمجة لتضخيم المحتوى الرائع قد يُسهم في إبراز المزيد من الأصوات الأصلية، ومن الأفضل أن يُنسب الفضل لمن يستحقه. قد يكون هذا مكسبًا لمبدعي والمصورين والحسابات الصغيرة التي غالبًا ما ينتشر محتواها على نطاق واسع دون نسب المصدر الرئيسي.

في الوقت نفسه، تُشجع إعادة النشر أيضًا على حلقات محتوى سهلة، من النوع الذي يُملأ الخلاصات بالمنشورات المُعاد تدويرها ويُكافئ التجميع على الإبداع.

ما فائدة ذلك للمنصة؟

من الناحية الاستراتيجية، يبدو الأمر منطقيًا. يُمكن لإعادة النشر أن تزيد من التفاعل مع تقليل الضغط على المستخدمين لإنشاء محتوى أصلي باستمرار. كما أنها تُقرّب إنستغرام من السلوكيات المُهيمنة بالفعل على ثريد وتيكتوك، وهما منصتان تُحاول شركة ميتا إما مُحاكاتهما أو منع المستخدمين من الانتقال إليهما.

ولكن من منظور المستخدم، يُوفر إنستغرام بالفعل مزيجًا مُذهلًا: منشورات الصور، وReels، والقصص، والملاحظات، والرسائل المباشرة، والإعلانات، والبث، والقنوات، والآن… إعادة النشر؟.

ومن طرفنا نوضح ان هذة الميزة تعزز الإبداع، أو قد يُفاقم الفوضى. وكما هو الحال دائمًا، لا يتعلق الأمر بالميزة نفسها، بل بكيفية استخدام الناس لها.