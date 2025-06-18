اليمن عاجل: اختبار وزاري لتحديد مستوى منقطعي التعليم

بدأت إدارات تعليمية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة في استقبال طلبات الراغبين في تحديد المستوى الوزاري، لإكمال دراستهم خلال العام الدراسي 1447هـ للمرحلتين المتوسطة والثانوية. ودعت الإدارات التعليمية ممن تجاوزت أعمارهم 21 عامًا، وانقطعوا عن التعليم 3 سنوات فأكثر، ويرغبون في الالتحاق بمراحل التعليم العام، لاستكمال دراستهم، إلى الاستفادة من فرصة التعليم النظامي، وتحديد مستوياتهم التعليمية عن طريق الاختبار الوزاري المخصّص لهذه الفئة، وتقديم طلباتهم قبل نهاية فترة التقديم في الـ20 من محرم المقبل.

بدورهم، أبان تربويون لـ«الوطن»، أن اختبار تحديد المستوى لمواصلة الدراسة هو برنامج تقويمي يطبق على المتقدم، للتحقق من امتلاكه المهارات والمعارف الأساسية في مجموعة من المواد. وبناءً على الدرجة التي سيحصل عليها، يتم إلحاقه بالصف المناسب له، لإكمال تعليمه وفق إجراءات وضوابط محددة.

الحالات التي تقبل لتحديد المستوى



1- المنقطع عن الدراسة ثلاث سنوات وأكثر.

2- انتظم بعد انقطاع مدته ثلاث سنوات أو أكثر، وتجاوز عمره السن النظامية.

3- الطالب الذي فقد وثائقه لظروف خارجة عن إرادته.

4- القادم من الخارج ووضع في صف أدنى من صفه مقارنة بعمره.

5- القادم من خارج المملكة ولا يمكن معادلة وثائقه الدراسية.

6- طالب التربية الفكرية وطيف التوحد (الأداء المنخفض) الذي تمت إعادة تشخيصه لالتحاقه بالتعليم العام.

7- حالات أخرى تقوم إدارات التعليم بدراستها، لاتخاذ القرار المناسب.

تعليمات اختبار تحديد المستوى

• الاختبار يعقد على يومين منفصلين، لاختبار المرحلة الثانوية لمن سجل فيها في مواد «الصف الأول ثانوي، والصف الثاني ثانوي»، ومن ثم اختبار المرحلة المتوسطة لمن سجل في اختبار المرحلة المتوسطة، أو لم يجتاز اختبار المرحلة الثانوية في حال رغبته في دخوله في الصفوف «أول، وثاني، وثالث» متوسط بينها أسبوع تقريبًا، ويحق للمتقدم التسجيل في أي مرحلة يختارها.

• الاختبار سيكون في المواد التالية:

– للمرحلة الثانوية «الرياضيات، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والأحياء، والفيزياء، والكيمياء».

– للصفين الأول والثاني ثانوي في جميع الفصول الثلاثة.

– للمرحلة المتوسطة «الرياضيات، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والعلوم».

– للصفوف «أول وثاني وثالث» متوسط في جميع الفصول الثلاثة.

• يمكن الحصول على الكتب إلكترونيا من بوابة «عين».

• عند النجاح في الاختبار يمنح المتقدم إفادة تمكنه من الالتحاق بالصف الذي يلي الصف الذي اجتاز الاختبار فيه، وأعلى صف يمكن اجتيازه هو الثاني ثانوي، ليلتحق بالصف الثالث ثانوي، وتعتبر الإفادة صالحة للعام الدراسي نفسه، وغير صالحة للعام القادم.

• بعد الحصول على الإفادة بالنجاح، يحق للطالب الالتحاق بإحدى المدارس المتاحة، لاستكمال الدراسة.