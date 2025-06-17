اليمن عاجل: بورصة الكويت تغلق مرتفعة بدعم من «ايفا فنادق» و«جي إف إتش»رىنخحمجكط

أنهت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، على ارتفاع جماعي في مؤشرات السوق الرئيسية، مدعومة بصعود لافت لعدد من الأسهم القيادية، وعلى رأسها “ايفا فنادق” و**”جي إف إتش”**.

وارتفع المؤشر العام للبورصة بمقدار 52.11 نقطة، بنسبة 0.65%، ليصل إلى مستوى 8010.13 نقطة، وسط تداولات بلغت 537.2 مليون سهم تمت من خلال 25302 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 107.7 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعًا بواقع 57.79 نقطة، ما يعادل 0.84%، ليغلق عند 6912.91 نقطة، عبر تداول 224.3 مليون سهم من خلال 13019 صفقة نقدية، بقيمة تداول 24.9 مليون دينار.

أما مؤشر السوق الأول، فصعد 53.28 نقطة بنسبة 0.62% ليصل إلى 8679.65 نقطة، مدفوعًا بتداولات نشطة بلغت 312.9 مليون سهم نفذت عبر 12283 صفقة، بقيمة إجمالية 82.8 مليون دينار.

وجاء الأداء الإيجابي للسوق مدفوعًا بصعود بارز في سهم “ايفا فنادق” بنسبة 12.49%، تلاه سهم “جي إف إتش” مرتفعًا بنسبة 8.9%، كما ارتفع سهم “أعيان” بنسبة 3.7%.

في المقابل، تصدر الأسهم الخاسرة سهم “كابلات” بتراجع نسبته 1.8%، يليه سهم “المباني” الذي تراجع بنسبة 1.2%.