اليمن عاجل: تقلبات حادة في أسعار الذهب والنفط.. استحواذ “نيبون ستيل” اليابانية على العملاق الأمريكي “يو إس “.. نمو مبيعات التجزئة في الصين وصفقة إماراتية ضخمة

رصدت بانكير، عدد من الأحداث المحلية والعالمية، عبر منصاتها المختلفة خلال الساعات الأخيرة، ولذلك سوف نستعرض معكم أبرز الأخبار ضمن الجولة العالمية الجديدة في أسواق المال والشركات والطاقة حول العالم، تأتيكم من بانكير.

البداية من أسواق الذهب العالمية.. حيث تراجعت أسعار المعدن الأصفر اليوم مع جني المتداولين للأرباح بعد ارتفاعها لتقترب من أعلى مستوياتها في شهرين بفعل تبادل القصف المكثف بين إسرائيل وإيران والذي أثار مخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% مسجلا 3414 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 22 أبريل.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا إلى 3434.80 دولار.

الخبر التالي في جولتنا العالمية.. حول ارتفاع أسعار النفط. حيث شهدت أسعار النفط تقلبات حادة خلال تعاملات اليوم، بعد أن قفزت بنسبة 7% يوم الجمعة، في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران وتجدد الضربات العسكرية بين الجانبين خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق الصراع في المنطقة واحتمال تعطل صادرات النفط من الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.86% إلى 74.87 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.04% إلى 73.74 دولار.

ومن النفط إلى صناعة الصلب.. حيث ارتفعت أسهم شركة نيبون ستيل اليابانية، رابع أكبر منتج للصلب في العالم، بنسبة 3% خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتصل إلى 2915 ين، وذلك بعد إعلان موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفقتها للاستحواذ على شركة يو إس الأمريكية مقابل 14.9 مليار دولار؛ ما يمثل خطوة محورية في سعيها المستمر منذ 18 شهرًا لاختراق السوق الأمريكية الحيوية ضمن استراتيجيتها للنمو.

وإلى الخليج العربي.. أعلنت شركة النفط والغاز الأسترالية “سانتوس” المحدودة، أن شركة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)- الشركة الوطنية الإماراتية للنفط والغاز- قدمت عرضا لشراء مجموعة الطاقة الأسترالية “سانتوس” بالكامل، بقيمة 18.7 مليار دولار أمريكي.

وأوصى مجلس إدارة “سانتوس”، المساهمين بالموافقة على الصفقة في حال موافقة الطرفين على الشروط.

وقدمت “أدنوك” المملوكة لحكومة أبوظبي عرضها عبر تحالف تقوده شركة “إكس آر جي” التابعة لها.

الخبر الأخير في جولتنا العالمية من الصين.. حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الاثنين نمو مبيعات التجزئة في الصين بأسرع من التوقعات خلال الشهر الماضي بنسبة 6.4 بالمئة سنويا، في مؤشر إيجابي لثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال حربه التجارية الطاحنة مع الولايات المتحدة.

وتجاوز هذا الرقم توقعات الاقتصاديين البالغة 4.9 بالمئة في استطلاع أجرته بلومبرغ نيوز، كما أنه يمثل ارتفاعًا حادًا عن الزيادة البالغة 5.1 بالمئة في أبريل.