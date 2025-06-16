اليمن عاجل: السعودية العاشرة عالميا في استخدام المكيفات

احتلت السعودية المرتبة العاشرة عالميا في استخدام المكيفات، وذلك وفقا لمنظمة World Population Review، حيث تمتلك المملكة 1.2 مليون وحدة تكييف هواء، وهو أمر حيوي في مناخها الصحراوي، حيث تتجاوز درجات الحرارة نهارًا في الصيف 45 درجة مئوية. وتُعدّ مكيفات الهواء ضرورية في المنازل والشركات والأماكن العامة، إذ تُوفر الحماية وتُمكّن من ممارسة الحياة اليومية في ظل الحر الشديد.

الدول الأعلى استخداما

أصبحت مكيفات الهواء حاجة أساسية في العديد من البلدان، وخاصة تلك التي يكون فيها الصيف شديد الحرارة والرطوبة. في العديد من الدول، وخاصة تلك التي يكون فيها الصيف حارًا ورطبًا، أصبحت مكيفات الهواء ضرورة. وللبقاء منتعشًا خلال الأشهر الأكثر دفئًا، يستخدم عدد متزايد من الناس في عالم اليوم مكيفات الهواء. ومن بين الدول ذات أعلى استخدام لمكيفات الهواء الصين والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والهند. وخاصةً من مايو إلى سبتمبر، عندما ترتفع درجات الحرارة في كثير من الأحيان فوق 35 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية، تشهد هذه الدول حرارة شديدة. صيف الصين حار ورطب، لذا فإن التبريد ضروري. وعلى نحو مماثل، يكون الصيف في الولايات المتحدة طويلًا وحارًا، وخاصةً في الولايات الجنوبية مثل فلوريدا وتكساس. وفي يوليو وأغسطس، تشهد كوريا الجنوبية واليابان أيضًا طقسًا حارًا ورطبًا.



مع بداية شهر مارس وحتى أواخر يونيو أو أوائل يوليو، تشهد الهند أحد أطول وأقسى فصول الصيف. خلال هذه الفترة، تزداد الحاجة إلى مكيفات الهواء بسرعة. وبسبب طقسها الدافئ والرطب على مدار العام، تحتاج الدول الاستوائية مثل البرازيل والمكسيك وإندونيسيا أيضًا إلى التبريد. ونظرًا لشدة حرارة النهار في جنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية، وخاصةً من مايو إلى سبتمبر، تُعدّ مكيفات الهواء ضرورة يومية في المنازل وأماكن العمل.

الصين الأعلى عالميا

يتزايد استخدام تكييف الهواء بوتيرة متسارعة نتيجة للتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة العالمية. وخلال موجات الحر، يعتمد الناس عليه ليس فقط للراحة، بل أيضًا لحماية صحتهم. ولكنه يثير أيضًا تساؤلات حول استهلاك الطاقة وتأثيره على البيئة، والتي تسعى العديد من الحكومات إلى ضبطها بفعالية.

ومع تركيب ما يقارب 569 مليون مكيف هواء، تُعدّ الصين أكبر مُستخدم لها في العالم. فصل الصيف في معظم أنحاء شرق ووسط الصين حارٌّ ورطب، حيث تتجاوز درجات الحرارة العظمى 40 درجة مئوية، بينما يكون الشتاء في أجزاء أخرى من البلاد باردًا. أصبحت مكيفات الهواء ضروريةً في المنازل والمكاتب مع ازدياد كثافة السكان في المدن. ورغم العبء الذي يُشكّله ذلك على شبكات الكهرباء واستهلاك الطاقة، يعتمد الناس على مكيفات الهواء للبقاء آمنين ومريحين خلال فصل الصيف.

في أمريكا معظم المنازل مجهزة بمكيفات هواء (374 مليون وحدة)، وخاصة في الجنوب والجنوب الشرقي، حيث يكون الصيف حارًا ورطبًا. ويتم افتتاح مراكز التبريد لأن موجات الحر دون تكييف الهواء قد تكون خطيرة. منذ منتصف القرن العشرين، ازداد استخدام مكيفات الهواء بشكل مطرد، ليصبح ضرورة يومية.

وفي اليابان تستخدم مكيفات الهواء، البالغ عددها 148 مليون مكيف، على نطاق واسع لمواجهة موجات الحر المتكررة وارتفاع درجات الحرارة في الصيف، والتي قد تصل إلى 40 درجة مئوية في بعض المناطق. وتشجع الحكومة على ارتداء ملابس عمل مريحة وضبط درجات الحرارة (حوالي 28 درجة مئوية) من خلال مبادرات توفير الطاقة مثل «Cool Biz».