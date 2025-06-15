اليمن عاجل: بتكلفة 38 مليون جنيه.. منال عوض تتفقد تطوير سوق العتبة والموسكي

في إطار حرص الحكومة على الارتقاء بالمناطق التاريخية والتجارية الحيوية، أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير سوق العتبة بمنطقة الموسكي، ورفع كفاءة شوارع العسيلي، الجوهري، ويوسف نجيب، بعد الانتهاء من نقل الباعة الجائلين منها تمهيدًا للانتهاء من أعمال التطوير.

تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع نحو 38 مليون جنيه، يتم تمويلها من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية، وتشمل الأعمال تحسين البنية التحتية، وإحلال وتجديد شبكات المرافق، وطلاء واجهات العمارات ذات الطراز المعماري المميز، بما يتناسب مع الهوية البصرية للمنطقة، وذلك بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري.

رافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بالوزارة، والمهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والرقابة، وعدد من قيادات الوزارة.

واستمعت الوزيرة إلى عرض تفصيلي حول نسب تنفيذ المشروع، وأكدت أنه تم الانتهاء بالكامل من أعمال إحلال ورفع كفاءة المرافق الأساسية بنسبة 100%. كما تفقدت الوزيرة نماذج من واجهات المحلات التي تم تطويرها وواجهات العمارات التي خضعت لأعمال الطلاء والترميم.

منال عوض تتفقد تطوير سوق العتبة والموسكي

وأثناء الجولة، التقت الدكتورة منال عوض بعدد من أصحاب المحال التجارية الذين أعربوا عن تقديرهم للجهود الحكومية لتطوير المنطقة وتحسين بيئتها التجارية والمعمارية. وردّت الوزيرة: «إن شاء الله هنعملكم حاجة كويسة وآمنة تليق بيكم وبالزوار، وهنخلق ممرات منظمة تُسهِّل الحركة داخل الشوارع».

وشددت الوزيرة في ختام الجولة على ضرورة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، ووجهت بمراجعة أي تشوهات بصرية على واجهات المباني ورفع أي أسلاك أو مخلفات تؤثر على المظهر الحضاري للمكان، مؤكدة أهمية التنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على الطابع التراثي والمعماري للمنطقة.