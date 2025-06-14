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ظهور هاتف OnePlus Nord 5 على Geekbench بمعالج Qualcomm غير متوقع

مصطفي الجعبري
مصطفي الجعبري

كان يُعتقد حتى الآن أن هاتف OnePlus Nord 5 سيعتمد على نسخة OnePlus Ace 5 Racing Edition المزودة بمعالج MediaTek Dimensity 9400e، لكن قائمة جديدة على منصة Geekbench كشفت عن معالج مفاجئ قد يُعتبر تراجعًا مقارنةً بالتوقعات السابقة.

فقد ظهر هاتف OnePlus Nord 5، المعروف بالاسم الرمزي CPH2707، على منصة الاختبار وهو مزود بمعالج Snapdragon 8s Gen 3، وهو ما أكدته بنية أنوية المعالج التي تضم نواة Cortex-X4 بسرعة 3.01 جيجاهرتز، وثلاث أنوية Cortex-A720 بسرعة 2.8 جيجاهرتز، وأربع أنوية Cortex-A520 بسرعة 2.0 جيجاهرتز.

وحقق الهاتف 1,977 نقطة في اختبار النواة الواحدة، و5,090 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة، وهو أداء مشابه لأجهزة أخرى تستخدم نفس المعالج.

أما بالنسبة للمواصفات الأخرى، فقد تضمن الهاتف ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت ونظام تشغيل أندرويد 15. وبما أن معظم التسريبات السابقة أخطأت في توقع المعالج، يصعب التنبؤ بما يحمله OnePlus Nord 5 من ميزات إضافية.

وتُشير الشائعات إلى أنه سيأتي ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 7,000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 100 واط، بالإضافة إلى شاشة OLED بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز.

وعلى الرغم من أن المعالج القديم قد يشكل خيبة أمل للبعض، إلا أنه يساهم في تقليل تكلفة الهاتف، كما أنه لا يزال معالجًا قويًا يكفي لتلبية معظم الاحتياجات اليومية للمستخدمين.

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مصطفي الجعبري
مصطفي الجعبري
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