اليمن عاجل: سعر الدولار اليوم الجمعة 13 يونيو 2025.. استقرار عند 49.72 جنيه بالبنوك الكبرى

شهد سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 استقراراً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري، وذلك في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط حالة من الترقب لتحركات الأسواق العالمية والتطورات الإقليمية التي قد تؤثر على سوق الصرف.

وبحسب آخر تحديثات البنوك، سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي (CIB) نحو 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.

أما في البنك المركزي المصري، فقد بلغ متوسط سعر الدولار 49.71 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع.

وسجّل مصرف أبوظبي الإسلامي السعر الأعلى للشراء عند 49.88 جنيه، وأعلى سعر للبيع عند 49.98 جنيه.

الأسعار في البنوك المصرية اليوم

البنك الشراء (جنيه) البيع (جنيه)

البنك المركزي المصري 49.71 49.85

البنك الأهلي المصري 49.72 49.82

بنك مصر 49.72 49.82

بنك الإسكندرية 49.72 49.82

البنك التجاري الدولي (CIB) 49.72 49.82

مصرف أبوظبي الإسلامي 49.88 49.98

بنك البركة 49.72 49.82

بنك قناة السويس 49.72 49.82

ويأتي هذا الاستقرار في سعر الصرف بعد موجة من التذبذبات التي شهدها السوق خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع المتغيرات الإقليمية وحركة رؤوس الأموال.