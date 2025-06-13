سامسونج تستعد لإطلاق زوجين جديدين من السماعات اللاسلكية بأسعار مميزة

أطلقت سامسونج في عام 2023 سماعات Galaxy Buds FE كأرخص زوج من سماعات TWS اللاسلكية، وقد سمعنا مؤخرًا أن الشركة تعمل على خليفتها، سماعات Galaxy Buds Core التي ما زالت قيد التطوير.

اليوم، تم تأكيد وجود سماعات Galaxy Buds Core من خلال تحليل معمق لكود تطبيق Galaxy Buds Controller الجديد الخاص بـ Wear OS. ولكن، المثير للاهتمام أن هذه السماعات ليست الوحيدة ذات السعر المعقول التي تعمل عليها سامسونج حاليًا.

فالسماعات الجديدة Galaxy Buds3 FE أيضًا في الطريق، مما يعني أن تشكيلة سامسونج من السماعات ستتضاعف قريبًا. وبالرغم من ذلك، ستظل سماعات Buds3 وBuds3 Pro في القمة، بينما ستأتي سماعات Galaxy Buds Core كأرخص خيار بين الجميع، حسب المصادر الحالية.

بالتالي، من المتوقع أن تحل سماعات Galaxy Buds3 FE في المرتبة بين Galaxy Buds Core وGalaxy Buds3. يبدو أن الطلب العالمي على سماعات TWS الجيدة ذات الأسعار المناسبة كبير، وسامسونج أخيرًا بدأت تواكب هذا الاتجاه.

لا يمكننا تحديد موعد دقيق لإعلان هذه السماعات الجديدة، لكن من المحتمل أن تكون فرصة الكشف عنها في حدث سامسونج القادم Unpacked المقرر في يوليو، حيث ستعرض سامسونج فيه هواتف Galaxy Z Fold7 وFlip7 إلى جانب الساعات الذكية Galaxy Watch8 وWatch8 Classic، ما يجعل الحدث المكان الأمثل لظهور هذه السماعات الجديدة.

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