اليمن عاجل: ذبح ومعالجة أكثر من 820 ألف رأس من الأضاحي خلال موسم الحج

اختتم مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي) أعماله التشغيلية لموسم حج 1446هـ، محققًا إنجازًا استثنائيًا تمثل في إتمام عمليات الذبح والمعالجة لأكثر من 820 ألف رأس من الأضاحي، في إنجاز يعكس الجهود المكثفة لتلبية متطلبات ضيوف الرحمن، وضمان حفظ اللحوم وإيصالها إلى مستحقيها بأعلى درجات الموثوقية والجودة.

وأوضح المشرف العام على المشروع سعد الوابل, أن المشروع أنهى مهامه التشغيلية بكفاءة عالية من خلال 7 مجمعات تشغيلية مجهزة بأحدث التقنيات، مما أسهم في تجويد عمليات الذبح والمعالجة، وضمان سلامة اللحوم، مشيرًا إلى أن عدد الكوادر البشرية العاملة بلغ أكثر من 25 ألف موظف، ما بين مشرفين وجزارين وعاملين موسميين وإداريين وفنيين ومهندسين وأطباء بيطريين ومراقبين شرعيين، مشيرًا إلى أن المشروع وسّع هذا الموسم من تطبيق تقنية التجميد السريع الفوري، التي تسهم في خفض درجة حرارة اللحوم مباشرة بعد الذبح، مما يعزز جودتها، ويقلل من فرص تلفها خلال مراحل النقل والتوزيع، إلى جانب تشغيل (130) ثلاجة تجميد بطاقة استيعابية تفوق (820) ألف رأس، مع الالتزام بتطبيق بروتوكولات موحدة للنظافة والتعقيم في كافة مواقع الذبح.

وأكد أن الموسم الحالي شهد توسيع التعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، مما أسهم في تقديم تجربة تشغيلية متكاملة، وتحقيق نتائج إيجابية على مستوى التنسيق وسرعة الإنجاز.



وفي جانب التوزيع، أوضح الوابل أن المشروع تمكن من توزيع أكثر من (100) ألف رأس ما يزيد على (1000) طن من اللحوم داخل منطقة مكة المكرمة خلال أيام عيد الأضحى, وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية، في تجسيد واضح لرسالة المشروع الإنسانية والاجتماعية.

واختتم الوابل تصريحه بالتأكيد أن “أضاحي” يعتزم مواصلة تطوير برامجه وتحسين آلياته التشغيلية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والمستفيدين، ويسهم في ترسيخ دور المشروع في دعم الجهود الإنسانية والاجتماعية بأعلى درجات الاحترافية والجودة.