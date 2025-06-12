اليمن عاجل: استثمارات جديدة في الجنوب.. مصر وتكنيمونت تنفذان مشروعًا لتوسيع إنتاج الصناعات الكيماوية

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة “ماير تكنيمونت” الإيطالية، برئاسة أليساندرو بيرنيني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك لمتابعة مستجدات المشروع الصناعي الجديد لشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” بمحافظة أسوان، لإنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم.

ويأتي المشروع الجديد، الذي بدأ تنفيذه في أغسطس الماضي، في إطار خطة تطوير شركة “كيما” التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، ويستهدف إنتاج 600 طن يوميًا من حامض النيتريك تُحوّل بالكامل إلى 800 طن من نترات الأمونيوم، حيث تتولى مجموعة “تكنيمونت” أعمال المقاول العام للمشروع.

وأكد الوزير محمد شيمي خلال اللقاء أهمية المشروع في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن إنتاج نترات الأمونيوم يُسهم في رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية وتلبية احتياجات السوق المحلي والمزارعين، إلى جانب فتح فرص تصديرية للأسواق الخارجية. كما شدد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني، وتنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والسلامة والبيئة، مؤكدًا أن الاستثمار الصناعي في صعيد مصر يمثل أولوية استراتيجية للحكومة لدوره في التنمية وتوفير فرص العمل.

ووصف شيمي المشروع بأنه امتداد ناجح للتعاون السابق مع “تكنيمونت”، والذي أثمر عن تنفيذ وتشغيل مصنع “كيما 2” لإنتاج الأمونيا واليوريا عام 2020، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لتذليل أي تحديات قد تواجه التنفيذ.

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع الرئيس التنفيذي لمجموعة ماير تكنيمونت

من جانبه، أعرب أليساندرو بيرنيني عن اعتزاز مجموعة “تكنيمونت” بشراكتها مع مصر، مؤكداً أن المشروع يمثل مرحلة جديدة في التعاون مع شركة “كيما”، ويعكس ثقة المجموعة في السوق المصري واستعدادها لنقل التكنولوجيا وتقديم أحدث الحلول الهندسية لضمان التنفيذ بكفاءة عالية وفي الأطر الزمنية المحددة.

شارك في اللقاء كل من ماريو فرانشن نائب الرئيس التنفيذي لتكنيمونت لمنطقة إفريقيا، وبونزيانو براندي مستشار أول لمنطقة شمال إفريقيا، إلى جانب الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.