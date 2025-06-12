Infinix Hot 60 Pro+ يتفوق ببطارية أكبر وجسم أخف من Galaxy S25 Edge

قبل عدة أسابيع، ظهرت بعض الصور التي تقارن بين تصميم هاتف Infinix Hot 60 Pro+ غير المعلن عنه وجهاز Samsung Galaxy S25 Edge.

كما علمنا أن هاتف Hot 60 Pro+ سيأتي ببطارية ضخمة. والآن، ظهرت صورة لشاشة “My Phone” لهاتف Hot 60 Pro+ تكشف عن المواصفات الرئيسية، ومن بينها سعة البطارية.

يتميز Infinix Hot 60 Pro+ ببطارية بسعة 5160 مللي أمبير، وهو رقم مميز خاصةً مع سمك الهاتف الذي لا يتعدى 5.95 ملم.

عند المقارنة، يأتي هاتف Samsung Galaxy S25 Edge بسُمك 5.8 ملم وبطارية بسعة 3900 مللي أمبير فقط. إضافةً إلى ذلك، يزن Galaxy S25 Edge حوالي 163.8 جرام، بينما يزن Hot 60 Pro+ 154.6 جرام فقط، مما يجعله أخف وزنًا.

من المتوقع أن تستخدم Infinix بطارية سيليكون-كربون في Hot 60 Pro+، مما سمح لها بتوفير سعة أكبر في هيكل أنحف من Galaxy S25 Edge.

كما تشير التسريبات إلى أن سرعة شحن Hot 60 Pro+ ستكون أسرع من سابقه Hot 50 Pro+ الذي يدعم شحنًا بقدرة 33 واط، فيما يدعم Galaxy S25 Edge شحنًا بقدرة 25 واط فقط.

تُظهر الصورة أيضًا أن هاتف Hot 60 Pro+ يأتي بشاشة منحنية بدقة 2400×1080 بيكسل، مزودة بثقب مركزي للكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل. أما الكاميرا الخلفية فتحتوي على مستشعر بدقة 50 ميجابكسل.

ويحمل الهاتف رمز الطراز X6886 ويأتي مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت للتخزين، مع احتمال وجود إصدارات أخرى لم تُعلن بعد.

يعمل الهاتف بنظام XOS 15.1.0 ويعتمد على معالج Helio G200 Ultimate من ميديا تك. هذا المعالج تم تقديمه الشهر الماضي، ومن المتوقع أن تستخدمه Tecno في سلسلة Spark 40 التي ستطلق عالميًا في يوليو.

وبما أن Infinix تخطط أيضًا لإطلاق Hot 60 Pro+ في يوليو، سيكون من المثير متابعة أيهما سيصل السوق أولًا.

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