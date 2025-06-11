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اليمن عاجل: أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الخميس 12-6-2025 في البنك المركزي المصري

عبد الملك
عبد الملك

ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه وفق آخر تحديثات للبنك المركزي المصري اليوم الخميس 12 يونيو 2025. 

سعر اليورو اليوم

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 56.53 جنيها للشراء و 56.69 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

واستقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم عند  66.69 جنيها للشراء و 66.89 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

بينما سجل سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي 60.11 جنيها للشراء و60.33 جنيها للبيع.

سعر 100 ين ياباني

وسجل سعر 100 ين ياباني في المركزي 34 جنيه  للشراء 34.15 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي عند  13.17 جنيها للشراء ونحو 13.21جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وتراجع سعر  الدينار الكويتي عند 161.30 جنيها للشراء و161.91 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

كما تراجع سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي عند 13.45 جنيها للشراء ونحو 13.49جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

فيما انخفض سعر اليوان الصيني اليوم عند 6.87 جنيهات للشراء ونحو 6.89 جنيهات للبيع.


عبد الملك
عبد الملك
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