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اليمن عاجل: البنك المركزي يمد فترة توفيق أوضاع مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة حتى نوفمبر 2025

عبد الملك
عبد الملك

أعلن البنك المركزي المصري عن مد فترة توفيق الأوضاع لكل من مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة التابعة لهم، والمقيدين بسجل البنك، لمدة 6 أشهر إضافية، تنتهي في 20 نوفمبر 2025، بدلًا من الموعد السابق الذي كان محددًا في 20 مايو 2025.

وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن القرار جاء في ضوء انتهاء الفترة الزمنية المنصوص عليها لتوفيق الأوضاع، وفقًا لما ورد في شروط وقواعد قيد وشطب مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بسجل البنك المركزي، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة البنك وافق على هذا التمديد بهدف إتاحة المزيد من الوقت للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص البنك المركزي على دعم الالتزام بالمعايير الرقابية، وضمان توافق الجهات المعنية مع المتطلبات التنظيمية المنصوص عليها، بما يعزز من كفاءة وشفافية بيئة العمل المالي والمحاسبي في مصر.


عبد الملك
عبد الملك
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