اليمن عاجل: تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-6-2025 بختام التعاملات.. عيار 21 مفاجأة

تراجعت أسعار الذهب في مصر في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، تراجعا ملحوظا بقيمة 10 جنيهات للجرام، مقارنة بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث للأسعار في أسواق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية

وننشر اخر تحديث لاسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الاسواق.

سعر جرام الذهب عيار 24

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل نحو 5331 جنيهًا للبيع و5382 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل عيار 22 نحو 4887 جنيهًا للبيع و4861 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، ليسجل 4665 جنيهًا للبيع و4640 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل عيار 18 نحو 3998 جنيهًا للبيع و3077 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب الذهب عيار 21 نحو 37320 جنيهًا للبيع و37120 جنيهًا للشراء.

السعر العالمي للأوقية

وتراجع سعر أوقية الذهب عالميًا، ليسجل نحو 3323.55 دولارًا للبيع و3323.26 دولارًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم

نصائح للراغبين في الاستثمار في الذهب

مع زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن، يقدم خبراء الأسواق عددًا من النصائح للراغبين في الدخول إلى هذا النوع من الاستثمار:

1. ابدأ بالسبائك أو الجنيهات الذهبية

فهي الخيار الأفضل للاستثمار، لكونها خالية من المصنعية، وسهلة البيع والتداول مقارنة بالمشغولات الذهبية.

2. تجنب شراء الذهب بغرض الزينة إذا كان هدفك الادخار

لأن المشغولات تتحمل تكاليف إضافية (مصنعية ودمغة) تُخصم عند البيع.

3. راقب السعر العالمي وسعر الدولار محليًا

لأن أسعار الذهب في مصر تتأثر بشكل مباشر بتحركات الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

4. استثمر على المدى الطويل

الذهب لا يحقق أرباحًا سريعة، بل يحافظ على قيمة الأموال مع مرور الوقت، لذا فهو مناسب للادخار وليس للمضاربة اليومية.

5. اشترِ من مصدر موثوق

وتأكد من حصولك على فاتورة رسمية موثقة، مع وجود ختم الدمغة لضمان نقاء العيار وسهولة البيع لاحقًا.

6. نوّع استثماراتك

لا تضع كل أموالك في الذهب فقط، بل حافظ على توازن بين الذهب والسيولة أو أدوات استثمارية أخرى.

7. تابع تحركات السوق ولا تشتري وقت الذروة

الشراء أثناء ارتفاعات حادة قد يؤدي للخسارة في حال حدوث تصحيح مفاجئ في الأسعار.