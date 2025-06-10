اليمن عاجل: العاصمة الإدارية تمد العمل بحوافز المطورين العقاريين حتى نوفمبر المقبل

أعلن خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن مد العمل بالحوافز الممنوحة للمطورين العقاريين لمدة 6 أشهر إضافية، لتنتهي في نوفمبر 2025، وذلك في إطار دعم جهود تنفيذ المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح عباس، في تصريحات خاصة لقناة “الشرق”، أن التيسيرات تمنح للمرة الثانية، حيث سبق أن حصل المطورون على فترة مماثلة من ديسمبر 2024 وحتى مايو 2025، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب المستثمرين ولضمان تسريع وتيرة الإنجاز.

وتشمل الحوافز المقررة:

خفض غرامات تنفيذ المشروعات بنسبة تصل إلى 50% في حال السداد الفوري.

إمكانية جدولة غرامات التنفيذ على 12 شهرًا دون فوائد.

حوافز تشجيعية للمطورين الذين أتموا تنفيذ واجهات مشروعاتهم بنسبة لا تقل عن 85%.

خفض غرامات تأخير الأقساط بنسبة 50% حال الالتزام بجدول زمني جديد للسداد.

إعادة التعامل على قطع الأراضي التي لم تحقق نسب التنفيذ المطلوبة، وفقًا لتقييمات دقيقة لضمان الالتزام بالجدول الزمني للتطوير.

وأكد عباس أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحفيز المطورين على استكمال المشروعات وفق أعلى المعايير، وتعزيز جاذبية الاستثمار في العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن الشركة تتابع بشكل دوري مدى التزام المطورين وتحقيق نسب الإنجاز المستهدفة.