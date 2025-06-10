تخفيضات وعروض مميزة بمناسبة الذكرى السنوية لعلامة UGREEN

بمناسبة الذكرى السنوية لعلامة UGREEN تقدم الشركة الدعوة للإحتفال والاستمتاع بالعروض المميزة والجذابة لمنتجاتها المفضلة لجمهور الشركة في المملكة والامارات.

تقدم سلسلة UGREEN Uno إكسسوارات شحن سريعة وممتعة مصممة لعشاق التكنولوجيا، بما في ذلك الشواحن، بنوك الطاقة، المحاور، الشواحن اللاسلكية، والكابلات. توفر هذه المنتجات حلولًا شاملة ومتكاملة لنمط الحياة الرقمي، حيث تجمع بين أحدث تقنيات الشحن والتصميم المرح المستوحى من الروبوتات. بفضل قدرات الشحن السريع والجمالية الفريدة، تقدم سلسلة Uno مزيجًا مثاليًا من الابتكار والأناقة، مما يعزز تجربة المستخدم بالسرعة والإبداع.

جميع عروض المنتجات والأسعار متوافرة على أمازون من خلال الروابط التالية:

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منتجات سلسلة UGREEN Uno الرئيسية:

شاحن UGREEN Uno بقوة 100 واط

شاحن UGREEN Uno اللاسلكي المغناطيسي 2 في 1 بقوة 15 واط

كابل UGREEN Uno USB-C إلى USB-C بقوة 100 واط

بنك الطاقة اللاسلكي المغناطيسي UGREEN Uno بقوة 10000 مللي أمبير و 15 واط

محور UGREEN Uno 6 في 1 USB-C Hub

كابل UGREEN Uno المدمج

سماعات الأذن اللاسلكية UGREEN ClipBuds Magic True Wireless Earbuds

تعيد سماعات UGREEN ClipBuds Magic تعريف الصوت اللاسلكي بلمسة مرحة وابتكار ذكي. تتميز هذه السماعات بشاشة لمس ذكية ملونة كاملة بتقنية LCD وتصميم فريد على شكل مشبك U، مما يوفر الأناقة والراحة في حزمة خفيفة الوزن. مدعومة بمحرك ديناميكي كبير مقاس 12 مم وصوت مكاني غامر، تصبح موسيقاك نابضة بالحياة – سواء كنت في شارع مزدحم أو تستمتع بلحظة هادئة. مع إلغاء الضوضاء البيئية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومقاومة الماء بمعيار IPX5، وعمر بطارية يصل إلى 30 ساعة، تم تصميمها لتعدد الاستخدامات في العالم الحقيقي. استمتع باتصال Bluetooth 5.4 السلس، وإقران الجهاز المزدوج، ومجموعة من الميزات الذكية بما في ذلك التقاط الصور عن بعد، وشاشات العرض القابلة للتخصيص الممتعة، والتخصيص الذي يتم التحكم فيه عبر التطبيق. سماعات ClipBuds Magic ليست مجرد سماعات أذن – إنها رفيقك اليومي للترفيه، التواصل، والتعبير الإبداعي.

بلوتوث 5.4

زمن انتقال منخفض

شاشة لمس ذكية

مقاومة للماء IPX5

إلغاء الضوضاء المحيطة

عمر بطارية طويل يصل إلى 30 ساعة

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التوفر والأسعار في السعودية والإمارات

اسم المنتج البلد سعر القائمة (SAR/AED) قيمة الخصم (SAR/AED) النسبة المئوية للخصم شاحن UGREEN Uno بقوة 100 واط السعودية 239 SAR 159 SAR 33% الإمارات 239 AED 179 AED 25% بنك الطاقة UGREEN Uno بقوة 10000 مللي أمبير و 30 واط السعودية 209 SAR 139 SAR 33% الإمارات 179 AED 149 AED 17% شاحن UGREEN Uno اللاسلكي المغناطيسي 2 في 1 بقوة 15 واط السعودية 279 SAR 189 SAR 32% الإمارات 269 AED 199 AED 26% محور UGREEN Uno 6 في 1 USB-C Hub السعودية 129 SAR 89 SAR 31% الإمارات 129 AED 89 AED 31% كابل UGREEN Uno USB-C إلى USB-C بقوة 100 واط (1 متر) السعودية 63 SAR 43.9 SAR 30% الإمارات 51 AED 35 AED 31% سماعات الأذن اللاسلكية UGREEN ClipBuds Magic True Wireless Earbuds السعودية 169 SAR 119 SAR 30% الإمارات 169 AED 119 AED 30%

توفر المنتج (عبر الإنترنت وتجار التجزئة)

اسم المنتج الإمارات السعودية التوفر (عبر الإنترنت) أمازون، نون أمازون، نون التوفر (تجار التجزئة) فيرجن، جامبو، شرف دي جي، لولو جرير، إكسترا، لولو، كارفور، شرف دي جي، فناك، دي إن إيه

شاحن UGREEN Uno بقوة 100 واط

الميزات الرئيسية:

تصميم روبوتي مرح مع شاشة TFT ذكية: يتميز الشاحن بتصميم روبوتي فريد مزود بشاشة TFT ذكية تعرض رموزًا تعبيرية ممتعة للحالة، مما يعزز تجربة المستخدم من خلال التفاعل المرح والجاذبية البصرية.

شحن سريع بقوة 100 واط مع شريحة GaNInfinity™: يعمل هذا الشاحن بشريحة GaNInfinity™، ويوفر شحنًا سريعًا بقوة 100 واط، مما يضمن تحويلًا فعالاً للطاقة وشحنًا سريعًا في تصميم مدمج.

شحن 4 أجهزة في وقت واحد: قادر على شحن ما يصل إلى أربعة أجهزة في وقت واحد، مما يجعله مثاليًا للمستخدمين الذين يمتلكون أجهزة متعددة ويوفر طاقة مريحة ومتزامنة لمختلف الأجهزة.

نظام ThermalGuard™ للشحن الآمن: يراقب نظام ThermalGuard™ درجة الحرارة ويتحكم فيها لمنع السخونة الزائدة، مما يضمن عملية شحن آمنة وموثوقة في كل مرة.

شريحة GaNInfinity™ لكفاءة طاقة فائقة: يوفر شحنًا أسرع، أكثر برودة، وأكثر كفاءة في شكل مدمج.

8 مستويات من حماية الأمان: مزود بثماني طبقات من حماية الأمان، يحمي هذا الشاحن من الشحن الزائد، السخونة الزائدة، والمخاطر المحتملة الأخرى، مما يضمن الاستخدام الآمن.

توافق واسع (أكثر من 1000 جهاز): يدعم الشحن لأكثر من 1000 جهاز، من منتجات Apple إلى مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية، مما يوفر توافقًا ممتازًا عبر مختلف العلامات التجارية والأجهزة.

مادة مقاومة للاشتعال: مصنوع من مواد مقاومة للاشتعال، يوفر الشاحن طبقة إضافية من الأمان، مما يوفر راحة البال أثناء الاستخدام.

مدمج ومحمول: بفضل تصميمه المدمج والخفيف الوزن، يعتبر هذا الشاحن محمولًا للغاية، مما يجعله مثاليًا للسفر والاستخدام اليومي دون المساس بالأداء.

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المواصفات:

الأبعاد: 52.16 × 48.9 × 81.94 ملم (2.05 × 1.93 × 3.23 بوصة)

الوزن: 265 جرام / 9.35 أوقية

المدخلات: 100-240 فولت ~ 50/60 هرتز، 1.8 أمبير كحد أقصى

المنافذ: 3 منافذ USB-C، منفذ USB-A واحد

خرج USB-C1/C2: 5.0 فولت = 3.0 أمبير / 9.0 فولت = 3.0 أمبير / 12.0 فولت = 3.0 أمبير / 15.0 فولت = 3.0 أمبير / 20.0 فولت = 5.0 أمبير، 100.0 واط كحد أقصى

خرج USB-C3: 5.0 فولت = 3.0 أمبير / 9.0 فولت = 3.0 أمبير / 12.0 فولت = 2.5 أمبير / 15.0 فولت = 2.0 أمبير / 20.0 فولت = 1.50 أمبير، 30.0 واط كحد أقصى

خرج USB-A: 5.0 فولت = 3.0 أمبير / 9.0 فولت = 2.0 أمبير / 12.0 فولت = 1.5 أمبير / 10.0 فولت = 2.25 أمبير، 22.5 واط كحد أقصى

الشريحة: GaNInfinity™

تقنية التحكم في درجة الحرارة: ThermalGuard™

حماية الأمان: 8 مستويات من الحماية

البروتوكول: PD 3.0/2.0؛ QC 4.0+/4.0/3.0/2.0؛ 5V/1A؛ 5V/2.4A؛ AFC؛ SCP؛ PPS

مادة الشاشة: TFT

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بنك الطاقة UGREEN Uno بقوة 10000 مللي أمبير و 30 واط

الميزات الرئيسية:

تصميم أنيق وشاشة TFT ذكية: مظهر تقني رائع يجعل الشحن أكثر متعة، ليس مجرد بنك طاقة بل إكسسوار عصري. مجهز بشاشة TFT متقدمة، عرض في الوقت الفعلي للحالة الحالية، وتعبيرات رموز تعبيرية حيوية مختلفة، مليئة باللعب.

شحن سريع ثنائي الاتجاه بقوة 30 واط: يدعم كل من كابل USB-C المدمج ومنفذ C الشحن وإعادة الشحن عالي السرعة بقوة 30 واط، مما يعزز شحن iPhone 15 الخاص بك إلى 58% في 30 دقيقة فقط. كما يشحن الشاحن المحمول إلى 43% في 30 دقيقة، جاهز دائمًا للانطلاق.

تصميم متكامل: بفضل كابل USB-C المدمج، يتجنب بنك الطاقة UGREEN Uno مشكلة حمل كابل إضافي أو فوضى الكابلات؛ فقط التقطه واحصل على الطاقة. بالإضافة إلى منفذ USB-C ومنفذ USB-A، اشحن أجهزتك الثلاثة في وقت واحد، مما يلبي احتياجات الشحن اليومية بشكل مثالي.

سعة كافية 10000 مللي أمبير: يجمع بنك الطاقة لشحن الهواتف UGREEN 10000 مللي أمبير بين العملية وسهولة الحمل، وهو قوي بما يكفي لشحن iPhone 15 Pro بالكامل حتى مرتين أو Galaxy S24 حتى 1.7 مرة. حافظ على نشاطك طوال اليوم، مثالي للتنقل، التخييم، والسفر.

لطيف وموثوق به: مجهز بحماية أمان من 13 طبقة مثل الحماية من درجات الحرارة العالية والحماية من الجهد الزائد، يوفر بنك الطاقة للشحن السريع تجربة شحن أكثر أمانًا وسرعة لك. تم إثبات أن كابل USB-C المدمج يتحمل أكثر من 10000 اختبار انثناء في اختبارات معملية صارمة دون التواء أو تشقق.

محتويات العبوة: 1 * بنك طاقة UGREEN Uno، 1 * كابل USB-C إلى USB-C بقوة 60 واط، 1 * دليل المستخدم، ضمان لمدة 24 شهرًا، خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، دعم فني مدى الحياة.

المواصفات:

الفئة: بنك طاقة لاسلكي مغناطيسي UGREEN Uno بقوة 10000 مللي أمبير و 30 واط

الأبعاد: L116 × W72 × H22 (مم) / L4.6 × W2.8 × H0.9 (بوصة)

الوزن: 205 جرام / 7.04 أوقية

مدخل USB-C: 30 واط (5 فولت=3 أمبير/9 فولت=3 أمبير/12 فولت=2.5 أمبير/15 فولت=2 أمبير)

خرج USB-C: 30 واط (10 فولت=2.25 أمبير/5 فولت=3 أمبير/9 فولت=3 أمبير/12 فولت=2.5 أمبير/15 فولت=2 أمبير)

خرج الشحن اللاسلكي: غير متاح

السعة: 10000 مللي أمبير

منافذ الشحن: 1 USB-C، 1 كابل USB-C، 1*USB-A

وقت إعادة الشحن: 2 ساعة (PD30W)

مادة الشاشة: TFT

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شاحن UGREEN Uno اللاسلكي المغناطيسي 2 في 1 بقوة 15 واط

الميزات الرئيسية:

تصميم روبوتي مرح / رموز تعبيرية ذكية للحالة: يتميز الشاحن بتصميم روبوتي فريد مزود بشاشة TFT ذكية تعرض رموزًا تعبيرية ممتعة للحالة، مما يعزز تجربة المستخدم من خلال التفاعل المرح والجاذبية البصرية.

شحن Qi2 سريع بقوة 15 واط: شاحن UGREEN Uno Qi2 اللاسلكي معتمد من Qi2 ويمكنه شحن iPhone الخاص بك حتى 15 واط. يشحن iPhone 16 Pro Max من 0% إلى 41% في 40 دقيقة فقط لتجربة شحن لاسلكي سريعة وفعالة.

محطة شحن متعددة الأجهزة: يتيح لك حامل شاحن iPhone من UGREEN الشحن السريع لجهاز iPhone و AirPods في وقت واحد، ومجهز بمنفذ USB-C محفوظ على الجانب الأيمن، يمكن شحن الساعة أو الأجهزة الأخرى من خلال شاحن أو كابل C-C؛ يشحن الساعة مرتين أسرع من المنتجات المماثلة، بقوة شحن تصل إلى 5 واط (ملاحظة: شاحن Apple Watch غير مدرج).

ثبات مغناطيسي فائق: استمتع بثبات لا يتزعزع بفضل مغناطيسات N48H القوية؛ قم بتوصيل جهازك بشكل آمن للاستخدام الخالي من المتاعب. يتضاعف زاوية الشحن القابلة للتعديل كحامل هاتف مريح.

توافق واسع: ملاحظة: للحصول على شحن أفضل، يوصى باستخدام حافظة هاتف مغناطيسية أو هاتف غير مغلف. غير متوافق مع Galaxy S24/S24 Ultra/S23/S23 Ultra. محطة الشحن للأجهزة المتعددة متوافقة مع سلاسل iPhone 16/16 Pro/16 Pro Max/15/14/13/12، AirPods Pro 2/1، AirPods 4/3/2، Galaxy Buds ومعظم الأجهزة التي تدعم Qi.

أمان فائق: يتمتع حامل الشاحن 2 في 1 هذا بحماية من درجة الحرارة الزائدة/الأجسام الغريبة/الدائرة القصيرة، مما يوفر لك تجربة شحن أكثر كفاءة وأمانًا. سطح شحن iPhone مصنوع من مادة السيليكون، والتي لن تخدش الهاتف.

المواصفات:

الأبعاد: 153 × 101 × 67 ملم (6.02 × 3.98 × 2.64 بوصة)

الوزن: 508 جرام / 1.12 رطل

مدخل USB-C1: 5 فولت=3 أمبير/9 فولت=3 أمبير/12 فولت=2.5 أمبير ~ 30.0 واط كحد أقصى

خرج USB-C2: 5 فولت=1 أمبير، 5 واط كحد أقصى

خرج الشحن اللاسلكي: 20 واط إجمالي (iPhone: 15 واط، AirPods: 5 واط)

إجمالي طاقة الخرج: 25 واط كحد أقصى (iPhone 15 واط، AirPods 5 واط، iWatch 5 واط)

مادة المنتج: PC

زاوية المشاهدة القابلة للتعديل: 0-70 درجة

الأجهزة المتوافقة: الهواتف الذكية، سماعات الأذن، الساعات الذكية

موديلات الهواتف المتوافقة: iPhone 16/iPhone 16 Plus/iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max, iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max, iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max, iPhone 1 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max, iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 2 Pro Max، وجميع الأجهزة الأخرى التي تدعم Qi. ملاحظة: بالنسبة لموديلات سلسلة iPhone 12، يجب ترقية النظام إلى iOS17.4 أو أعلى لتحقيق شحن سريع بقوة 15 واط، وتعرض شاشة الهاتف رسومًا متحركة للشحن.

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محور UGREEN Uno 6 في 1 USB-C Hub

الميزات الرئيسية:

رفيق التكنولوجيا العصرية: يمزج بين أحدث التقنيات والجماليات المعاصرة – يتفوق في نقل البيانات وقدرات التوسع بينما يعمل كرفيق أنيق لسطح المكتب.

شاشة عرض عاطفية ذكية: تتميز بتعبير مميز مستوحى من الابتسامة يعكس بشكل حدسي حالة التشغيل مع توفير تفاعل ممتع للمستخدم ورنين عاطفي.

محور متعدد الوظائف 6 في 1: قدرات توسع شاملة من خلال ست واجهات، مما يفتح سيناريوهات استخدام متنوعة.

واجهة USB 3.2 Gen 2 10Gbps فائقة السرعة: مجهزة بمنفذي USB-C 3.2 Gen 2 ومنفذي USB-A 3.2 Gen 2 (تدعم أجهزة التخزين الخارجية). سرعات نقل نظرية تصل إلى 10240 ميجابايت/ثانية.

خرج HDMI 4K@60Hz Ultra HD: متوافق مع HDMI 2.0 مع دعم معدل تحديث 120 هرتز. يوفر صورًا واضحة وخالية من الأخطاء مع صوت متزامن، مثالي لألعاب AAA والتجارب السينمائية.

شحن سريع 100W PD: يتيح التشغيل المتزامن وتوصيل الطاقة السريع. يتضمن حماية من التيار الزائد/الدائرة القصيرة لبروتوكولات الشحن الآمنة.

دعم الأجهزة الذكية العالمية: يحافظ على توافق واسع مع الأجهزة الطرفية بما في ذلك شاشات العرض الكبيرة، لوحات المفاتيح/الفئران، وأجهزة التحكم في الألعاب لراحة تشغيل محسّنة.

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كابل UGREEN Uno USB-C إلى USB-C بقوة 100 واط

الميزات الرئيسية:

شاشة LED ذكية: يجمع كابل UGREEN UNO من النوع C بشكل مثالي بين قوة الشحن القوية والمظهر الأنيق والجذاب، مما يضيف المرح إلى عملية الشحن. إنه رفيق جيد للشحن اليومي أو كهدية للعائلة والأصدقاء. يرجى ملاحظة أن معدل الشحن لا يتم عرضه على LED.

شحن فلاش بقوة 100 واط: مع توصيل طاقة يصل إلى 20 فولت/5 أمبير، يمكن لكابل شاحن UGREEN 100 واط USB-C توفير سرعة شحن كاملة لأجهزتك. يمكن شحن جهاز Macbook Pro 16 بوصة حتى 42% في 30 دقيقة فقط، وهو أسرع 1.5 مرة من كابلات 60 واط. يشحن كابل USB-C إلى USB-C أيضًا iPhone 16 إلى 60% في 30 دقيقة. وفر الوقت للاستمتاع بالحياة. ويدعم نقل الملفات بسرعة 480 ميجابت في الثانية، يمكن مزامنة ملفات بحجم 1 جيجابايت في غضون 30 ثانية.

شريحة E-Marker ممتازة: يحتوي كابل شاحن USB-C هذا على شريحة E-Marker متقدمة مدمجة يمكنها ضبط الجهد والتيار تلقائيًا وفقًا للأجهزة المتصلة. زيادة سرعة الشحن بنسبة 80%، واستقرار الشحن بنسبة 90%، مما يوفر لك تجربة شحن أسرع وأكثر أمانًا.

كابل واحد للجميع: كابل UGREEN 100W USB-C متوافق مع جميع أجهزة USB-C تقريبًا، مثل MacBook Pro M3، MacBook Air 13، Thinkpad، Surface، Dell، iPad Pro 2024، iPad Air 5، iPhone 16/15/Plus/Pro/Pro Max، Galaxy S25/S24/S23 Ultra، Pixel 9 Pro.

يدوم لسنوات: أغلفة سبائك الألومنيوم، والنسيج المزدوج الطبقات من النايلون، واللحام بالليزر يجعل كابل USB-C إلى USB-C هذا يدوم 15 مرة أطول من الكابلات الأخرى. اجتاز بنجاح أكثر من 10000 اختبار انثناء وأكثر من 20000 اختبار توصيل دون التواء أو شد أو تشابك.

محتويات العبوة: 1 * كابل USB-C إلى USB-C بطول 2 متر، 1 * دليل المستخدم، ضمان لمدة 24 شهرًا، خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، دعم فني مدى الحياة.

المواصفات:

الخرج: 100 واط كحد أقصى

نوع الموصل: USB Type C

نوع الكابل: Type C

معدل نقل البيانات: 480 ميجابايت في الثانية

الطول: 0.5 م / 1 م / 2 م / 3 م

المادة: جديلة نايلون

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سماعات الأذن اللاسلكية UGREEN ClipBuds Magic True Wireless Earbuds

الميزات الرئيسية:

شاشة لمس ذكية: تتميز سماعات الأذن اللاسلكية UGREEN بشاشة لمس LCD ذكية ملونة نابضة بالحياة تتيح التحكم في 12 وظيفة أساسية – لا حاجة للهاتف. يمكنك إدارة تشغيل الموسيقى، ومستوى الصوت، والتحكم في الضوضاء، وإقران البلوتوث، وتبديل الوضع، والمزيد بسهولة بنقرة واحدة. يلتقي التطبيق باللعب مع المرئيات التفاعلية والتخصيص.

شاشة عرض ممتعة وقابلة للتخصيص: خصص سماعات الأذن الخاصة بك بمواضيع شاشة معبرة ورموز تعبيرية متحركة. طابق مزاجك أو أسلوبك وأضف لمسة من المرح إلى كل تفاعل.

تصميم بمشبك على شكل حرف U: تصميم مبتكر بمشبك على شكل حرف U لضمان ثبات آمن يبقى في مكانه – حتى أثناء الاستخدام النشط. هيكل المشبك الأنيق يجعلها سهلة الارتداء والخلع والحمل، مما يعيد تعريف الراحة أثناء التنقل.

محرك ديناميكي كبير مقاس 12 مم: مزودة بمحرك قوي مقاس 12 مم، توفر سماعات الأذن صوتًا عميقًا وجهيرًا، ونغمات متوسطة واضحة، ونغمات عالية واضحة للحصول على توقيع صوتي غني ومفصل يجعل موسيقاك تنبض بالحياة.

صوت مكاني غامر: استمتع بصوت 360 درجة يحيط بك. تخلق تقنية الصوت المكاني تأثيرًا يشبه المسرح، مما يعزز العمق والتوجيه للألعاب والأفلام والاستمتاع بالموسيقى الغامرة.

مقاومة للماء بمعيار IPX5: صُممت لتحمل العرق والرذاذ، يضمن تصنيف IPX5 لمقاومة الماء المتانة أثناء التمارين، والتنقلات الممطرة، أو أي نمط حياة نشط.

إلغاء الضوضاء البيئية المدعوم بالذكاء الاصطناعي: يستخدم خوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة للكشف عن الضوضاء المحيطة وتقليلها مثل حركة المرور أو الرياح أو المحادثات – مما يوفر تجربة استماع شخصية وغير منقطعة.

عمر بطارية طويل يصل إلى 30 ساعة: مع ما يصل إلى 30 ساعة من إجمالي وقت التشغيل، تشحن سماعات ClipBuds Magic بسهولة طوال يومك. استمتع بالموسيقى والمكالمات والترفيه دون إعادة شحن متكررة.

بلوتوث 5.4 للاتصال المستقر: يضمن أحدث جيل من بلوتوث 5.4 إقرانًا أسرع، وزمن انتقال أقل، وأداء لاسلكيًا فائق الاستقرار عبر جميع أجهزتك.

تخصيص ذكي يتم التحكم فيه عبر التطبيق: افتح تخصيصًا أعمق باستخدام التطبيق المصاحب – اضبط ملفات تعريف الصوت، وحدث البرامج الثابتة، وقم بتغيير سمات العرض، وقم بتكييف تجربتك مع تفضيلاتك.

التقاط الصور عن بعد: التقط صور سيلفي أو لقطات جماعية بسهولة باستخدام سماعات الأذن الخاصة بك كزر غالق كاميرا عن بعد، مثالي لالتقاط الذكريات دون حمل هاتفك.

المواصفات:

تقنية الاتصال: لاسلكي

الأجهزة المدعومة: هاتف محمول

نوع التحكم: عناصر التحكم في الوسائط ومستوى الصوت

درجة مقاومة الماء: مقاومة للماء

متوسط عمر البطارية: 30 ساعة

مادة المنتج: بلاستيك

خاصية الكابل: لاسلكي

أبعاد العبوة: 15.7 × 10 × 3.9 سم

الوزن: 150 جرام

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