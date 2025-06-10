اليمن عاجل: قطار المشاعر ينقل 11130 راكبا كل ساعة خلال موسم الحج

نقلت الخطوط الحديدية السعودية (سار) عبر قطار المشاعر المقدسة ما يقارب (1.87) مليون راكب بين محطات المشاعر في منى ومزدلفة وعرفات بمعدل 11130 راكبا كل ساعة، خلال فترة تشغيل التي امتدت من يوم السابع من ذي الحجة وحتى نهاية أيام التشريق، عبر (2154) رحلة وسط تنسيق عالٍ مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وشملت الخطة التشغيلية لقطار المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1446هـ، خمس حركات رئيسة، إذ بدأت الحركة الأولى بين جميع المحطات يوم السابع وحتى غروب الثامن من ذي الحجة، ونُقل خلالها أكثر من (27) ألف راكب، ثم الحركة الثانية التي تضمنت نقل (282) ألف حاج من منى إلى عرفات، تلتها الحركة الثالثة التي شهدت نقل (294) ألف حاج من عرفات إلى مزدلفة، وفي الحركة الرابعة تم نقل أكثر من (349) ألف حاج من مزدلفة إلى منى، فيما سجلت الحركة الأخيرة، والتي استمرت حتى غروب شمس آخر أيام التشريق، نقل أكثر من (920) ألف راكب من وإلى محطة منى 3 (الجمرات).