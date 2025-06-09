اليمن عاجل: ما هي رسوم التحويلات بين البنوك؟

تستقطب رسوم التحويلات بين البنوك اهتمام العديد من المواطنين، خاصة مع اقتراب الأعياد والمناسبات التي تشهد تزايداً في عمليات التحويل المالي.

رسوم التحويلات بين البنوك

تفرض البنوك رسوم على التحويلات المالية، سواء كانت محلية أو دولية، وفقاً لتعريفة أسعار الخدمات المصرفية المعلنة.

فيما يلي نستعرض أبرز الرسوم التي يفرضها كل من البنك التجاري الدولي (CIB) والبنك الأهلي المصري على التحويلات المالية.

رسوم التحويلات في البنك التجاري الدولي CIB

-التحويلات بالجنيه المصري داخل البنك بدون رسوم.

-التحويلات بالجنيه المصري خارج البنك داخل مصر بدون رسوم، ولكن يتم فرض عمولة بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 20 جنيها وأقصى 250 جنيها.

-التحويلات بالعملة الأجنبية يتم فرض عمولة بنسبة 0.15% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 10 دولارات أمريكية.

أما مصاريف السويفت فتبلغ 10 دولارات أمريكية للتحويلات عبر الإنترنت البنكي و20 دولارًا للتحويلات عبر الفروع.

-رسوم البنك المستفيد تعتمد على سياسة البنك المستفيد ويتم تحديدها وفقًا لأسعار الصرف اليومية.

رسوم التحويلات في البنك الأهلي المصري

-تحويلات صادرة من الفروع يتم فرض عمولة بنسبة 1 في الألف من قيمة المعاملة، بحد أدنى 10 جنيهات وحد أقصى 150 جنيها، بالإضافة إلى 3 جنيهات لكل معاملة.

-تحويلات صادرة من خلال الإنترنت البنكي.عمولة بنسبة 1 في الألف بحد أدنى 5 جنيهات وحد أقصى 75 جنيها، بالإضافة إلى 3 جنيهات لكل معاملة، و قد أعلن البنك عن إعفاء مؤقت للعملاء الأفراد.

-تحويلات للمحافظ الإلكترونية تبلغ 5 جنيهات لكل معاملة سواء من الفروع أو الإنترنت البنكي، مع إعفاء مؤقت للعملاء الأفراد.

-تحويلات بعملة الدولار أو اليورو يتم فرض عمولة بنسبة 1 في الألف، بحد أدنى 2 دولار وحد أقصى 100 دولار، بالإضافة إلى 0.15 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

رسوم التحويلات الواردة

-بالعملة المحلية يتم فرض 20 جنيهًا في حالة تعديل بيانات رسالة السويفت، و50 جنيهًا لرد الحوالات الواردة عبر السويفت.

-بالعملة الأجنبية تبلغ رسوم رد الحوالات 30 دولارًا، فيما تصل رسوم تعديل البيانات إلى 10 دولارات، إضافة إلى 20 دولارًا لمصاريف المراسل.

و تتفاوت رسوم التحويلات بين البنوك بناء على نوع المعاملة وقنوات التنفيذ، مما يستوجب على العملاء الاطلاع على تفاصيل الرسوم قبل إتمام عمليات التحويل لتجنب أي رسوم إضافية.

