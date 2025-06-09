اليمن عاجل: أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 9 يونيو 2025| بكام حديد عز؟

تشهد أسعار الحديد والأسمنت في مصر حالة من الهدوء والاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الإثنين 9 يونيو 2025، حيث حافظت أسعار الحديد على ثباتها في أغلب الشركات مع تسجيل ارتفاع طفيف في بعض الأصناف، بينما جاءت أسعار الأسمنت متباينة من شركة لأخرى دون تغيرات حادة.

وفي هذا التقرير من بانكير، سوف نستعرض معكم تفاصيل أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 9 يونيو 2025، في الأسواق والمصانع المصرية لمختلف العلامات التجارية، وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 في مصر

سعر الحديد اليوم

شهدت أسواق مواد البناء في مصر حالة من الهدوء النسبي خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025، حيث حافظت أسعار الحديد على توازنها مع تسجيل تغيّرات طفيفة في بعض الأصناف، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية الصادرة عن مجلس الوزراء.

سعر حديد عز والحديد الاستثماري اليوم في الأسواق

أظهرت المؤشرات الرسمية الصادرة صباح اليوم أن أسعار الحديد تواصل الحفاظ على مستوياتها المستقرة في غالبية الشركات، في حين رُصدت زيادة طفيفة في سعر طن “حديد عز”.

وبلغ سعر طن حديد عز نحو 39,795.64 جنيه، مسجلا زيادة قدرها 30 جنيهًا مقارنة بأسعار يوم أمس، أما سعر طن الحديد الاستثماري، فقد سجل متوسط السعر نحو 38,537 جنيها، دون تغيير عن سعره المسجل أمس.

أسعار الحديد اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 في الأسواق

وجاءت الأسعار الرسمية لطن الحديد في السوق المحلية اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 على النحو التالي:

سعر طن الحديد الاستثماري: سجل متوسط السعر نحو 38,537 جنيها.

سعر طن حديد عز: بلغ نحو 39,795.64 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي: استقر عند 37,500 جنيه دون أي تغيير يذكر.

سعر طن حديد بشاي: سجل نحو 38,500 جنيه مستمرا عند مستوياته السابقة.

سعر طن سعر حديد العشري: سجل 36200 جنيه للطن.

سعر طن حديد المصريين: بلغ 38000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 في مصر

سعر الأسمنت اليوم

تواصل أسعار الأسمنت في السوق المصري تسجيل حالة من الاستقرار النسبي، وسط تباين محدود في الأسعار بين الشركات الكبرى، خلال تعاملات اليوم الإثنين 9 يونيو 2025.

وشهدت أسعار طن الأسمنت الرمادي تفاوتًا بين شركة وأخرى، مع حفاظ معظم الشركات على مستوياتها السعرية المسجلة مؤخرًا، وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 في الأسواق

فيما يلي قائمة بأسعار الطن لدى أبرز الشركات العاملة في السوق المصري اليوم: