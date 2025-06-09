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شائعات تشير إلى إضافة التثبيت البصري OIS لهاتف سامسونج الاقتصادي Galaxy A17

مصطفي الجعبري
مصطفي الجعبري

تُشير التسريبات إلى أن هاتف Samsung Galaxy A17 القادم قد يتضمن التثبيت البصري للصور (OIS)، مما يعني أن الصور الأكثر وضوحًا وخالية من الاهتزاز قد تصبح ميزة قياسية في أحد أكثر هواتف سامسونج اقتصادية، مما يعزز تجربة التصوير الفوتوغرافي دون الحاجة إلى دفع سعر مرتفع.

تُعد أجهزة Galaxy الاقتصادية من بين الأكثر مبيعًا عالميًا كل ربع سنة. لاحظت سامسونج هذا الاتجاه وعملت على تحسين بعض الميزات الرئيسية. وفقًا لتقارير حديثة من كوريا، تخطط سامسونج لإدخال تقنية التثبيت البصري (OIS) كترقية كبيرة للكاميرا في أحد هواتفها الاقتصادية القادمة، وهو Galaxy A17.

بالنسبة للعديد من مستخدمي الهواتف الذكية، تُعتبر الصور الضبابية مشكلة شائعة ناتجة عن اهتزاز اليدين. تقنية OIS هي الحل الذكي لهذه المشكلة، حيث تعمل على تحريك عدسة الكاميرا فعليًا لتعويض الحركات البسيطة، مما ينتج عنه صور أكثر وضوحًا، خاصة في الإضاءة المنخفضة أو عند محاولة تثبيت اليد. حاليًا، إذا أردت هاتفًا من سامسونج مزودًا بـ OIS، فإن الخيار الأكثر اقتصادية هو عادةً طراز مثل Galaxy A26 أو أعلى. لكن إذا صحت الشائعات، سيكون Galaxy A17 أول هاتف في سلسلة Galaxy A1x الاقتصادية يتميز بهذه التقنية.

ليست هذه مجرد ترقية عشوائية؛ بل تبدو خطوة استراتيجية ذكية من سامسونج. من خلال إدخال OIS إلى هاتف مثل Galaxy A17، يمكن للشركة تعزيز تنافسيتها في فئة الهواتف الاقتصادية، مقدمة ميزة جذابة على المنافسين وربما استحواذها على حصة سوقية أكبر.

بالطبع، دمج OIS في هاتف اقتصادي يأتي مع تحديات، أبرزها زيادة تكلفة المكونات. ومع ذلك، تُشير التقارير إلى أن سامسونج تبحث عن حلول فعالة من حيث التكلفة، ربما من خلال تقنيات “OIS هجينة”، للحفاظ على سعر Galaxy A17 الجذاب مع تقديم هذه التقنية.

إذا تحققت هذه التسريبات، قد يقدم Galaxy A17 تجربة تصوير فوتوغرافي تتجاوز بكثير توقعات فئته السعرية. بالنسبة لأي شخص يبحث عن هاتف اقتصادي موثوق يمكنه التقاط صور واضحة وخالية من الاهتزاز، فقد يكون Galaxy A17 القادم هو الخيار المنتظر.

المصدر:


مصطفي الجعبري
مصطفي الجعبري
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