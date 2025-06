اليمن عاجل: درجات الحرارة على المشاعر المقدسة في ثالث أيام التشريق

نبه <a href="https://www.alyaum.com/articles/6598518/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%B3" target="_blank">المركز الوطني للأرصاد</a> في تقريره عن <a href="https://www.alyaum.com/articles/6598471/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%B7%D9%82%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9" target="_blank">حالة الطقس</a> من ارتفاع درجات الحرارة على <a href="https://www.alyaum.com/articles/6598498/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-45-%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8%A9" target="_blank">المشاعر المقدسة</a> في رابع أيام <a href="https://www.alyaum.com/articles/6598554/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%AC-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%89" target="_blank">عيد الأضحى</a> المبارك اليوم الاثنين.<br />وحسب بيان الأرصاد عبر حسابه الرسمي على تطبيق إكس، فإن درجات الحرارة على المشاعر المقدسة في ثالث أيام التشريق ستكون كالتالي:<ul><li style="text-align:right">مكة المكرمة: العظمى 45 والصغرى 30.</li><li style="text-align:right">المدينة المنورة: العظمى 45 والصغرى 32؟</li><li style="text-align:right">منى: العظمى 45 والصغرى 32.</li><li style="text-align:right">عرفات: العظمى 46 والصغرى 31.</li><li style="text-align:right">- مزدلفة: العظمى 45 والصغرى 32.</li></ul>بينما تصل نسبة الرطوبة إلى 20% على المدينة المنورة، وإلى 30% على بقية المشاعر.<div data-oembed-url="https://x.com/NCMKSA/status/1931837609229349164"><blockquote align="center" class="twitter-tweet" data-dnt="true"><p dir="rtl" lang="und">حالة الطقس المتوقعة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة اليوم الاثنين 1446/12/13هـ<br /><br />Weather conditions on Makkah, The holy sites, and Al Madina, Monday 13/12/1446AH <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#تطبيق_أنواء</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%86%D8%B1%D8%B5%D8%AF_%D9%84%D8%AA%D8%A4%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B7%D9%85%D8%A3%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#نرصد_لتؤديها_بطمأنينة</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%8A%D8%B3%D8%B1_%D9%88%D8%B7%D9%85%D8%A3%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#يسر_وطمأنينة</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D9%83%D9%85_%D8%A8%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%83%D9%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#نحيطكم_بأجوائكم</a> <a href="https://t.co/ppVJd6AsGY">pic.twitter.com/ppVJd6AsGY</a></p>— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) <a href="https://twitter.com/NCMKSA/status/1931837609229349164?ref_src=twsrc%5Etfw">June 8, 2025</a></blockquote> </div><h2>طقس الاثنين</h2>توالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق.<br />كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة.<br />في حين لا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير.