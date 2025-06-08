اليمن عاجل: ما هي الودائع الدولارية وأعلى فائدة في البنوك المصرية 2025؟

تعد الودائع الدولارية من الأدوات الاستثمارية الرئيسية التي تقدمها البنوك المصرية لجذب العملاء الراغبين في الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، بهدف التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف أو تحقيق عوائد مالية مستقرة.

ومع بداية عام 2025، تشهد السوق المصرفية المصرية تنافسًا متزايدًا بين البنوك لتقديم أعلى معدلات الفائدة على الودائع والشهادات الدولارية، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تعريف الودائع الدولارية، أهميتها، وأعلى معدلات الفائدة المتاحة في البنوك المصرية لعام 2025.

ما هي الودائع الدولارية؟

الودائع الدولارية هي أوعية ادخارية تقدمها البنوك للأفراد والشركات، تتيح لهم إيداع أموالهم بالدولار الأمريكي لمدة زمنية محددة مقابل عائد ثابت أو متغير، حيث تعتبر هذه الودائع خيارًا آمنًا للحفاظ على قيمة الأموال في ظل التضخم أو انخفاض قيمة العملة المحلية.

كما تتراوح مدة الودائع عادة من أسبوع إلى عدة سنوات، وتختلف معدلات الفائدة بناءً على مدة الإيداع، المبلغ المودع، ودورية صرف العائد (شهري، ربع سنوي، أو عند الاستحقاق)، حيث تصمم هذه المنتجات لتلبية احتياجات العملاء الراغبين في الاستثمار بالعملات الأجنبية مع ضمان استقرار مالي.

أهمية الودائع الدولارية في مصر 2025

وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، مثل تقلبات سعر الصرف والتضخم، تكتسب الودائع الدولارية أهمية كبيرة كوسيلة للحفاظ على القيمة الحقيقية للمدخرات.

كما تشجع البنوك المصرية العملاء على إيداع الدولار لدعم احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، وبالإضافة إلى ذلك، تعد هذه الودائع وسيلة لتحقيق عوائد تنافسية مقارنة بالودائع بالجنيه المصري، خاصة مع ارتفاع معدلات الفائدة في 2025.

أعلى معدلات الفائدة على الودائع الدولارية في 2025

وتشهد البنوك المصرية في عام 2025 تنافسًا قويًا لتقديم أعلى معدلات الفائدة على الودائع والشهادات الدولارية، وبناءً على المعلومات المتاحة حتى مايو 2025، نستعرض أبرز العروض:

الودائع الدولارية

بنك مصر

يُقدم بنك مصر شهادة “القمة” الدولارية بعائد سنوي يصل إلى 8%، وهي شهادة مدتها 3 سنوات تصدر للمصريين والأجانب بحد أدنى 1000 دولار.

والعائد تراكمي ويصرف بالدولار عند نهاية المدة، كما تقدم شهادة “إيليت” بعائد 6% يصرف ربع سنويًا، مع إمكانية الاقتراض بضمانها بنسبة تصل إلى 50% من قيمتها بالجنيه المصري بحد أقصى 10 ملايين جنيه.

أما بالنسبة للودائع الدولارية، فقد رفع البنك العائد السنوي إلى حوالي 3.006% للودائع التي تتجاوز 500 ألف دولار، بحد أدنى لفتح الحساب 100 دولار.

البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي شهادة “الأهلي فورًا” الدولارية بعائد 9% يصرف مقدمًا بالجنيه المصري (بما يعادل 27% من قيمة الشهادة)، ومدتها 3 سنوات بحد أدنى 1000 دولار.

كما تقدم شهادة “الأهلي بلس” بعائد 7% يُصرف ربع سنويًا بالدولار، وهذه الشهادات تعد من بين الأعلى عائدًا في السوق.

البنك التجاري الدولي (CIB)

ويقدم CIB وديعة دولارية لأجل عام بعائد 6% يصرف شهريًا، بحد أدنى 10 آلاف دولار، مع إمكانية الاسترداد في أي وقت.

كما يوفر شهادات دولارية لمدد طويلة (3، 5، أو 7 سنوات) بحد أدنى 1000 دولار.

بنك HSBC مصر

ويوفر HSBC ودائع دولارية بحد أدنى 2000 دولار، مع عائد ثابت لمدد تتراوح من أسبوع إلى 36 شهرًا، ويمكن صرف العائد شهريًا أو عند الاستحقاق، مما يوفر مرونة للعملاء.

وتشكل الودائع الدولارية في البنوك المصرية لعام 2025 خيارًا استثماريًا آمنًا ومربحًا، خاصة مع العوائد التنافسية التي تصل إلى 9% في بعض الشهادات، حيث ينصح المستثمرون بمتابعة آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الرسمية ومقارنة العروض لاختيار الأنسب.

ومع استمرار التنافس المصرفي، تظل الودائع الدولارية ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار المالي للأفراد والاقتصاد المصري.