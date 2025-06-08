اليمن عاجل: موعد عمل البنوك في مصر بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2025

بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ/2025م، يتزايد اهتمام المواطنين المصريين بمعرفة مواعيد عودة البنوك للعمل بعد انتهاء الإجازة الرسمية، التي تعد واحدة من أطول الإجازات الرسمية في مصر.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تفاصيل موعد استئناف العمل في البنوك المصرية، بالإضافة إلى الخدمات المتاحة خلال الإجازة، بناءً على أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

موعد إجازة عيد الأضحى 2025 للبنوك

وأعلن البنك المركزي المصري في بيان رسمي صادر بتاريخ 2 يونيو 2025، عن تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الخميس 5 يونيو 2025، وحتى يوم الإثنين 9 يونيو 2025، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.

ويستأنف العمل رسميًا صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025، حيث تأتي هذه الإجازة، التي تمتد لخمسة أيام متتالية، لتتيح للعاملين في القطاع المصرفي فرصة الاحتفال بهذه المناسبة الدينية الهامة.

مواعيد العمل الرسمية بعد الإجازة

ووفقًا للمعلومات الرسمية، تعود البنوك المصرية للعمل في مواعيدها الاعتيادية بداية من الثلاثاء 10 يونيو 2025.

وتبدأ ساعات العمل الرسمية للبنوك من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3:00 عصرًا يوميًا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، وهما العطلة الأسبوعية الرسمية للبنوك في مصر.

أما بالنسبة للموظفين، فقد يمتد دوامهم من الساعة 8:00 صباحًا حتى 4:00 عصرًا، حسب السياسات الداخلية لكل بنك.

الخدمات البنكية خلال الإجازة

وخلال فترة إجازة عيد الأضحى، توفر البنوك المصرية مجموعة من الخدمات الإلكترونية لتلبية احتياجات العملاء، وتشمل هذه الخدمات:

ماكينات الصراف الآلي (ATM): متاحة على مدار الساعة لعمليات السحب والإيداع النقدي.

التطبيقات البنكية وخدمة إنستاباي: تتيح إجراء التحويلات المالية ودفع الفواتير إلكترونيًا.

خدمات العملاء: يمكن التواصل مع مراكز الاتصال الخاصة بالبنوك لحل المشكلات أو الاستفسار عن الخدمات.

إدارة شهادات الادخار والودائع: يمكن للعملاء شراء أو كسر الشهادات عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية.

تأثير الإجازة على القطاع المصرفي والاقتصاد

وتعد إجازة عيد الأضحى من الفترات التي تشهد تباطؤًا مؤقتًا في الأنشطة المصرفية التقليدية، إلا أن الخدمات الإلكترونية تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على استمرارية التعاملات المالية.

كما يتزامن عيد الأضحى مع موسم الحج، مما يزيد الطلب على خدمات تحويل الأموال والصرافة، خاصة في المناطق التي تستقبل الحجاج والمعتمرين.

ومع عودة البنوك للعمل يوم 10 يونيو، من المتوقع أن تشهد الفروع إقبالًا كبيرًا من العملاء لإتمام المعاملات التي تم تأجيلها خلال الإجازة.

نصائح للعملاء خلال الإجازة

وينصح الخبراء المصرفيون العملاء بالاستفادة من الخدمات الإلكترونية خلال فترة الإجازة لتجنب أي تأخير في معاملاتهم.

كما يوصى بالتخطيط المسبق للسحب النقدي أو التحويلات المالية قبل بدء الإجازة، خاصة مع توقعات الإقبال الكبير على ماكينات الصراف الآلي.

وفي حالة الحاجة إلى زيارة الفروع بعد العيد، يُفضل حجز موعد مسبق عبر التطبيقات البنكية لتجنب الازدحام.

وتعد إجازة عيد الأضحى 2025 فرصة للمواطنين للاحتفال والاستمتاع بالعطلة، مع ضمان استمرارية الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تلبي احتياجاتهم.

ومع عودة البنوك للعمل يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، يتوقع أن تستعيد الأنشطة المصرفية زخمها الطبيعي.