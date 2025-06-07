اليمن عاجل: الحد الأدنى للمبلغ المطلوب للحصول على فائدة على حساب التوفير

تشهد حسابات التوفير إقبال كبير من العملاء، بفضل ما توفره من مزايا تشمل سهولة الإيداع والسحب، وتوفير عوائد مالية تنافسية تتماشى مع تحركات السوق.

الحد الأدنى للمبلغ المطلوب للحصول على فائدة على حساب التوفير

ويعتمد احتساب الفائدة على عدد من العوامل، أبرزها الحد الأدنى لرصيد الحساب وتوقيت صرف العائد.

تختلف حسابات التوفير من بنك لآخر بحسب الحد الأدنى المطلوب لفتح الحساب أو احتساب العائد، وكذلك وفقًا لهيكل الفائدة ودورية الصرف.

الحد الأدنى للحصول على فائدة على حساب التوفير البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي المصري حساب توفير بحد أدنى لفتح الحساب يبلغ 3,000 جنيه مصري، فيما يبدأ احتساب الفائدة من رصيد 3,001 جنيه فأكثر.

الحد الأدنى للحصول على فائدة على حساب التوفير بنك قناة السويس

يقدم بنك قناة السويس حساب توفير دون حد أدنى لفتح الحساب أو لاحتساب الفائدة، مما يجعله خيارا مناسبا لصغار المدخرين.

ويحتسب العائد على أقل رصيد خلال الشهر، ويُصرف شهريا.

الحد الأدنى للحصول على فائدة على حساب التوفير بنك saib

يطرح بنك saib حساب التوفير سيطرة بلس بعائد سنوي تصاعدي يصل إلى 24%، وهو متاح للأفراد فقط.

ويتطلب الحساب حدا أدنى للفتح قدره 20,000 جنيه، بينما يبدأ احتساب العائد من رصيد 15,000 جنيه.

الحد الأدنى للحصول على فائدة على حساب التوفير المصرف المتحد

أما المصرف المتحد فيقدم حساب التوفير “صفوة” المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بعائد تنافسي قد يصل إلى 30% سنويا، مع مرونة كبيرة في دورية صرف العائد (شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية، أو تراكمية).

ويتيح الحساب إمكانية صرف العائد بحسب احتياج العميل “تحت الحساب” حتى تتم التسوية النهائية.

و يحتسب العائد على أقل رصيد خلال الشهر، ويتطلب فتح الحساب حد أدنى يبلغ 500,000 جنيه.