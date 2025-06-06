اليمن عاجل: زيادة جديدة في الرواتب.. احسب مرتبك هيوصل لكام بعد ما تخلص اجازة العيد

الحكومة بتجهز لمفاجاة حلوة جدا للمواطنين بعد اجازة عيد الأضحي المبارك، والمفاجاة جي هتكون سعيدة لأكثر من 5 ملايين مواطن.. يا ترى ايه هيا المفاجاة السعيدة، واشمعني المفاجاة دي خاصة بالموظفين دونا عن باقي فئات الشعب.

على مر الظروف والأعباء الاقتصادية اللي فرضتها التوترات والتحولات الجيوسياسية والاقتصادية، لكن في كل مرة القيادة السياسية بتثبت أنها في صف المواطن البسيط واللي تحمل أعباء غير عادية في السنين اللي فاتت بسبب التغيرات الكتيرة اللي حصلت في اسعار الصرف، واللي كان لها فروق كتيرة في اسعار السلع والخدمات اللي بيحصل عليها المواطن.

من جديد وفي عز الظروف اللي بتمر بيها اغلب دول العالم واللي منهم مصر بسبب التحولات والتغيرات الجيوسياسية القيادة السياسية وجهت الحكومة لاعداد خطة جديدة لزيادة رواتب العاملين والموظفين في الدولة والقطاع العام، والحكومة فعلا اقرت العلاوة، وهتبدأ تطبقها علي الموظفين من شهر يوليو اللي جاي.

طيب الزيارة في رواتب العاملين هتوصل لكام؟.

وفقا للتوجيهات الرئاسية الحكومة أعلنت عن حزمة اقتصادية لتحسين الوضع المالي للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، ده غير انها هتشمل المعاشات.

الحكومة أعلنت ان الزيادات الجديدة هتتفاوت حسب الدرجات الوظيفية، وهتبدأ الزيادة من 1100 جنيه للدرجة السادسة ودي الحد الأدنى، وهتوصل لحد 1600 جنيه للدرجة الممتازة.

جدول الزيادات الجديدة في رواتب العاملين والموظفين في الدولة هيخلي الرواتب الجديدة تصول لـ7100 جنيه للدرجة السادسة والخدمات المعاونة، والموظفين في الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة هتوصل رواتبهم لـ 7500 جنيه، والموظفين في الدرجة الرابعة هتوصل رواتبهم لـ 7800 جنيه، والدرجة الثالثة التخصصية هيوصل رواتبهم لـ 8300 جنيه، والدرجة الثانية هيوصل رواتبهم لـ 8900 جنيه، والدرجة الأولى أو ما يعادلها هيوصل رواتبهم لـ 10200 جنية، أما درجة مدير عام أو ما يعادلها هيكون رواتبهم 10600 جنيه والدرجة العالية أو ما يعادلها هيوصل رواتبهم لـ 12200 جنيه والدرجة الممتازة هيوصل رواتبهم مع الزيادة الجديدة لـ 15100 جنيه.

الحزمة الاجتماعية الجديدة هترفع المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا وعلاوة غلاء المعيشة هترتفع من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.