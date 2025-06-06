عملة FTM مشاريعها وفوائدها وكيفة شرائها

عملة فانتوم Fantom ورمزها FTM

Fantom (FTM) هي أول منصة عقود ذكية تعتمد على الرسم البياني المباشر الموجه (DAG) في العالم. يوفر بلوك تشين الجيل الرابع للمطورين والمستخدمين بعض الترقيات المهمة من حيث الوظائف وقابلية الاستخدام عند مقارنتها بسلسلة بلوك تشين الايثريوم الرائدة في السوق.

ركز مطورو Fantom بشدة على إنشاء شبكة موثوقة وآمنة وسريعة للمعاملات. الهدف النهائي للمشروع هو أن يصبح يومًا ما “النظام الاساسي للمدن الذكية”. يتصور المطورون يومًا سوف تستفيد فيه هذه المدن من بروتوكولات Fantom الأساسية للبقاء على اتصال وإجراء الأعمال اليومية.

بالإضافة إلى أهداف البنية التحتية الخاصة بها، تسعى Fantom إلى أن تصبح منصة DeFi (التمويل اللامركزي) الأفضل أداءً في السوق. تقدم الشبكة مجموعة متنوعة من الميزات الشائعة مثل خدمات الإقراض من نوع Staking و Peer-to-Peer. وبهذه الطريقة، تسعى Fantom إلى الحصول على بعض حصة سوق DeFi من الايثريوم في الأشهر المقبلة.

ما هي المشاكل التي تحلها Fantom (FTM)؟

تم تصميم Fantom لمعالجة العديد من المشكلات التي يواجهها مستخدمو ومطورو الايثريوم اليوم. ينصب التركيز الأساسي للشبكة على إنشاء شبكة لامركزية آمنة وقابلة للتطوير. إلى هذا الحد، نجح فريق التطوير. يمكن أن توفر Fantom قابلية تطوير شبه لانهائية ومعاملات فورية بتكلفة تقارب الصفر.

ما هي فوائد Fantom (FTM)؟

هناك بعض الفوائد التي لا لبس فيها التي يكتسبها المستخدمون عندما ينضمون إلى نظام Fantom البيئي. أثبت النظام الأساسي أنه مثالي للمدفوعات وإدارة سلسلة التوريد و DeFi وتطبيقات المؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، لا يتعين على المطورين تعلم لغة برمجة جديدة. Fantom متوافق تمامًا مع EVM.

كيف يعمل Fantom (FTM)؟

Fantom عبارة عن بلوك تشين مفوض متعدد الطبقات لإثبات الحصة (DPoS). يمكن تقسيم بنية الشبكة إلى ثلاث طبقات متميزة. يمكن لهذه الطبقات توصيل البيانات والاستمتاع بالتوافق الكامل لجميع أدوات المعاملات والمعاملات.

كيفية شراء عملة FTM الرقمية

هناك العديد من الأماكن التي يمكنك من خلالها شراء عملة FTM، ولكن الافضل ان تقوم بشرائها من المنصات الموثوقة الموجوده هنا.