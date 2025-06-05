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اليمن عاجل: انخفاض استحقاقات الدين الخارجي لمصر إلى 14 مليار دولار خلال 2026/2027

عبد الملك
عبد الملك

توقع  بنك الكويت الوطني انخفاضا كبيرا في استحقاقات مصر من الديون الخارجية خلال الأعوام المالية المقبلة، حيث من المتوقع أن تنخفض إلى 14 مليار دولار في العام المالي 2026/2027، مقارنة بمتوسط 30 مليار دولار خلال السنوات الماضية. 

 

استحقاقات الدين الخارجي لمصر

وأشار البنك في تقرير حديث إلى أن استحقاقات الدين الخارجي لمصر ستستمر في التراجع لتصل إلى 10 مليارات دولار سنويا في الأعوام التالية، مما يعكس تحسنا في هيكل الديون وتراجع الضغوط التمويلية على الاقتصاد المصري.  

تنويع مصادر التمويل وزيادة الاحتياطيات الأجنبية

ويأتي هذا الانخفاض في ظل جهود الحكومة المصرية لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، بالإضافة إلى برامج الإصلاح الاقتصادي المدعومة من صندوق النقد الدولي.  


عبد الملك
عبد الملك
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