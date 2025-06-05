مواقع لتحميل الفيديو بدون حقوق ملكية وبجودة عالية

بما أننا في عصر التقنية والمونتاج والتصميم وإنشاء موقع ويب ، فإن مقاطع الفيديو المرئية دائمًا ما تكون عنصرًا حيويًا في عملية إيصال المعلومة .. ومع ذلك ، إذا كنت تستخدم مقاطع فيديو محمية أي لها حقوق ملكية او تابعه لشخص اخر ، فقد تجعلك تدخل في متاعب قانونية بالإضافة الى مشاكل مع العديد من المواقع مثل جوجل وفيسبوك وانستقرام.

من ناحية أخرى ، قد يكون تعيين محترفين أو التقاط فيديو بنفسك أمرًا مكلفًا من حيث المعدات وإجرة المحترف ، لحسن الحظ ، أن هنالك خيارات عديدة يمكن من خلالها تحميل مقاطع الفديدو بسهولة كبيرة ومجانًا وبدون حقوق ملكية .

إن مقاطع الفديو القصرة او الطويلة المجانية مفيدة لصانعي المحتوى ومالكي مواقع قنوات التواصل الإجتماعي حيث يمكنهم الحصول على هذه الفيديوهات واستخدامها في حساباتهم او خلال عمل مقاطع فيديو خاصة بهم ،ويمكنهم استخدامها حتى داخل المواقع الإلكترونية.

في الأسطر القادمة من هذا المقال ، قدمنا ​​قائمة بمواقع تنزيل مقاطع الفيديو المجانية ، وتعتبر هذه بعض من أفضل الأماكن للعثور على فيديوهات جذابة وعالية الدقة لحساباتك او منتجاتك او منتاجك أو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مجاني .

والشيء المدهش هو أنه يمكنك استخدام هذة الفيديوهات من هذه المواقع وفقًا لمتطلباتك وحسب احتياجاتك .فلنبدأ.

مواقع لتحميل الفيديو بدون حقوق وبحجمها الأصلي

1- موقع Depositphotos

Depositphotos يقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من ومقاطع الفيديو من حقوق الملكية والتي يمكنك تنزيلها مقابل رسوم رمزية ، فمن المحتمل أنك لا تعرف أنها توفر أيضًا هذه الأصول مجانًا. من خلال النقر على رابط الموقع ، ستنتقل إلى مقاطع الفيديو المجانية الخاصة بهم (والموسيقى ، والمتجهات ، وما إلى ذلك) حيث يمكنك البحث عن الملفات وتنزيلها مجانًا.;

2- موقع Pond5

Pond5 هذا الموقع لدية أكثر من 10000 لقطات فيديو مجانية! كل هذا ضمن الإستخدام العام ، مما يعني أنه يمكن استخدامها وتوزيعها مجانًا حسب حاجتك ، على الرغم من أن مقاطع الفيديو قد تكون قديمة بعض الشي ، إلا أنها مصدر رائع يمكن الرجوع إليه

3- موقع Pixabay

Pixabay موقع بكسي باي واحد من أقوى مواقع مقاطع الفيديو المجانية ، حاليًا ، لديهم أكثر من 2000 مقطع فيديو مجاني ومتاح للتنزيل ، تم إصدارها جميعًا تحت مجال الاستخدام العام ، مما يعني أنه يمكنك استخدامها لأي غرض تريده دون مسائلة.

4- موقع Video Pexels

Video Pexels هو الموقع الشخصي المفضل لدي. تم إنشاؤه في الأصل كمنصة للوصول إلى الصور المخزنة ومشاركتها ، واليوم تشعبت إلى مكتبة فيديو ذات مخزون كبير ومجاني ، يحتوي على مئات المقاطع عالية الجودة التي تتراوح بين الأشخاص والطبيعةوغيرها الكثير وكل ما تحتاجه لإنشاء فيديو جميل.

لا يوجد حد لعدد مقاطع الفيديو التي يمكنك تنزيلها. حدد اللقطات واستخدمها لأغراض غير تجارية وتجارية. أيضا ، ليس هناك مسائلة قانونية مطلوبة عند التحميل او الاستخدام.

5- موقع Distill

Distill يحتوي Distill على مجموعة رائعة من اللقطات عالية الدقة المجانية. تتكون مكتبتهم من مقاطع فيديو لأشخاص وبنايات وتكنولوجيا وحيوانات وطبيعة ، إلخ. إذا كان لديك بعض اللقطات الإبداعية التي تريد أن يستمتع بها العالم مجانًا ، فقم بإنشاء حساب وإرسال مقاطع الفيديو الخاصة بك على موقع الويب الخاص بهم .

تقدم Distill أيضًا إرسال 10 مقاطع فيديو عالية الدقة لمشتركي البريد الإلكتروني كل عشرة أيام. لذلك إذا كنت محرر فيديو يمكنك استخدام مقاطع فيديو عالية الدقة مجانًا بشكل متكرر ، فتأكد من اشتراكك في منصتهم!

6- موقع Clip Canvas

Clip Canvas هي خدمة قائمة على الاشتراك ، تشبه إلى حد كبير معظم مكتبات الصور من حقوق الملكية ، لكنها لا تزال تحتفظ بمكتبة فيديو مثيرة من مقاطع الفيديو المجانية. حاليًا ، لديهم 172 مقطعًا يمكن تنزيله مجانًا والتي عادةً ما تكون 10-20 ثانية على الأكثر.

لتنزيل جميع مقاطع الفيديو ، يلزمك أولاً إنشاء حساب على موقع الويب.

7- موقع Life of Vids

Life of Vids يُعرف الموقع أيضًا باسم هبة الله لمحرري الفيديو ، ويضم حاليًا أكثر من 200 مقطع فيديو عالي الجودة وعالي والدقة في مكتبته. ولا توجد أية قيود على حقوق المؤلف؛ يمكن تنزيل كل شيء واستخدامه كما تريد.

لا يتطلب موقع الويب حتى ذكر المرجع او مصدر الفيديو ولكنه يشجعه على ذلك إذا كان بإمكانك استخدامه حتى يتمكنوا من إنشاء المزيد من مقاطع الفيديو بشكل مجاني ليستمتع بها الأشخاص أمثالنا.

وإذا كانت لديك لقطات خاصة بك تريد مشاركتها مع العالم للاستخدام المجاني .

8- موقع Mazwai

Mazwai لديه واحدة من أكثر المجموعات الممتازة من مقاطع الفيديو المجانية للأشخاص والطبيعة والحياة اليومية. إنها مكتبة منسقة للغاية من مقاطع الفيديو المثيرة للإعجاب ولا يمكن العثور عليها إلا على موقع الويب الخاص بهم وليس في أي مكان آخر.

نظرًا للجودة الموثوقة لمقاطع الفيديو المجانية الخاصة بهم ، غالبًا ما يطلب الناشرون ذكر مصدر المقاطع الخاصة بهم لعملهم ، لذا تأكد من التحقق من ذلك قبل التنزيل.

ميزة واحدة فريدة من نوعها Mazwai لديها محررها المدمج حيث يمكنك تحديد الأطر الزمنية التي تريد تنزيلها ، حتى لا تضطر إلى تنزيل كل شيء.

9- موقع Videvo

Videvo موقع مخزون فيديو مجاني يتم صيانته بدرجة عالية ويقوم بتحميل مقاطع فيديو مجانية جديدة أسبوعيًا. لديهم كل ما تحتاجه ، من اللقطات الفيديو المتتابعة من المدينة وصولاً إلى التأملات المنتظمة للناس في حياتهم اليومية. يمكنك أيضًا تنزيل مقاطع فيديو عن الطبيعة وخلفيات المؤثرات المرئية وما شابه.

قبل التنزيل ، يجب أن توافق أولاً على عدم إعادة توزيع الفيديو في شكله الأصلي مطلقًا. ومع ذلك ، يمكنك تحرير الفيديو ومعالجته للاستخدام غير التجاري أو التجاري. أيضًا ، يطلبون منك دعم Videvo التغريد أو مشاركة صفحتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حتى تبدأبإستخدام مقاطعهم المجانية.

نظرة خاطفة

في عالم اليوم ، لا يزال هناك العديد من الأشياء الرائعة التي تأتي مجانًا ، والقائمة المذكورة أعلاه لمكتبات الفيديو عالية الجودة هي واحدة منها ،بغض النظر عما إذا كنت تعمل في إنتاج مقاطع فيديو في عملك او حساباتك الخاصة أو تقوم بتحرير فيلم احترافي لعميل ، فهناك لقطات فيديو مجانية لكل شيء ولكل شخص ،كل ما عليك فعله هو التحقق من المنصات المتاحة والعثور على المزود الذي يناسبك.

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