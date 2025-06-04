اليمن عاجل: ارتفاع سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 يشهد ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، مدفوعًا بزيادة طفيفة في أسعار الذهب العالمية التي وصلت إلى مستويات قياسية عند 3,375 دولارًا للأوقية.

يأتي هذا الارتفاع في ظل تزايد الطلب المحلي على الذهب كملاذ استثماري آمن، خاصة مع اقتراب موسم عيد الأضحى 2025، الذي يشهد عادةً إقبالًا كبيرًا على شراء المشغولات الذهبية والجنيهات الذهبية.

ويعد الذهب في مصر ليس فقط أداة استثمارية، بل رمزًا ثقافيًا واجتماعيًا يرتبط بالمناسبات والاحتفالات.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض أحدث أسعار الجنيه الذهب والأعيرة المختلفة في السوق المصرية.

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 (8 جرامات) اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 نحو 37,560 جنيهًا في السوق المصرية.

ويعتبر الجنيه الذهب من أكثر الخيارات شيوعًا للاستثمار في مصر، نظرًا لتكلفته المصنعية المنخفضة مقارنة بالمشغولات الذهبية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في حفظ قيمة مدخراتهم.

ويتأثر سعر الجنيه الذهب بعوامل متعددة، منها سعر الذهب العالمي، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى الطلب المحلي المتزايد.

سعر النصف جنيه والربع جنيه الذهب

وشهدت أسعار النصف جنيه والربع جنيه الذهب استقرارًا نسبيًا مع ارتفاع طفيف يتماشى مع الزيادة في أسعار الذهب.

وبلغ سعر النصف جنيه الذهب (4 جرامات) حوالي 18,780 جنيهًا، بينما وصل سعر الربع جنيه الذهب (2 جرام) إلى نحو 9,390 جنيهًا.

وتعد هذه الأوزان خيارًا مفضلاً للأفراد الذين يرغبون في الاستثمار بمبالغ أقل، حيث توفر مرونة في الشراء والبيع مع الحفاظ على القيمة الاستثمارية للذهب.

يشار إلى أن هذه الأسعار لا تشمل المصنعية، التي تتراوح بين 7% و10% حسب المحل ونوع القطعة.

سعر الجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، نحو 5,366 جنيهًا للجرام.

ويعتبر عيار 24 الخيار الأمثل للمستثمرين الذين يركزون على اقتناء السبائك والجنيهات الذهبية، حيث يتميز بنقاوته العالية وقدرته على الحفاظ على القيمة على المدى الطويل.

ويتأثر سعر هذا العيار بشكل مباشر بالأسعار العالمية، التي شهدت ارتفاعًا بنسبة تقارب 2% مؤخرًا، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية وتذبذب أسواق الأسهم.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، حوالي 4,695 جنيهًا.

ويحظى هذا العيار بشعبية كبيرة بسبب توازنه بين النقاء والمتانة، مما يجعله مناسبًا للمشغولات الذهبية مثل الخواتم والأساور، وكذلك للاستثمار.

ويفضل المصريون عيار 21، خاصة في القاهرة والإسكندرية، لأنه يجمع بين الجودة والسعر المناسب، مما يجعله خيارًا مثاليًا لشراء “الشبكة” أو للادخار.

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى حوالي 4,022 جنيهًا، ويعتبر هذا العيار خيارًا اقتصاديًا يناسب الشباب والأفراد ذوي الميزانيات المحدودة، حيث يتميز بتصاميم أنيقة وتكلفة أقل مقارنة بالأعيرة الأخرى.

كما يستخدم عيار 18 بكثرة في صعيد مصر، ويُعد خيارًا شائعًا للمشغولات الذهبية التي تجمع بين الأناقة والقيمة.

ويظل الذهب في مصر رمزًا للأمان الاقتصادي والاستقرار، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.



والاستثمار في الذهب ليس مجرد قرار مالي، بل هو استراتيجية طويلة الأمد للحفاظ على القيمة في مواجهة التضخم وتذبذب العملات.

وسواء كنت تخطط لشراء جنيه ذهب كامل أو نصف أو ربع جنيه، فإن اختيار التوقيت المناسب ومتابعة السوق يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا.

ومع اقتراب عيد الأضحى، يتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في الارتفاع، مما يعزز من أهمية متابعة الأسعار لحظة بلحظة لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.