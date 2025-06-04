مواقع لتحميل مقاطع موسيقى بدون حقوق ملكية بجودة عالية

هل تحتاج إلى موسيقى لمقاطع الفيديو الخاصة بك أو لمشاريع الوسائط الخاصة بك؟

ليس من السهل التفكير والحصول على الموسيقى بسهولة تامة مجانًا وبدون حقوق على الإنترنت او ان اي موسيقى يمكننا استخدامها بحرية على أي مقطع فيديو نقوم بإنشائه.

عالم الموسيقى والصوتيات الخالية من حقوق الملكية على الإنترنت معقد ، حيث توجد مجموعة متنوعة من أنواع التراخيص وليس من الواضح دائمًا ما الذي يجب أن نلتزم به لنتجنب المسائلة القانونية او المخالفات التي قد نحصل عليها من يوتيوب او فيسبوك وانستقرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.

قد يؤدي عدم الإلتزام بالقواعد إلى مفاجآت سيئة ، مثل إزالة الفيديو الخاص بك من Youtube أو Facebook بسبب Content ID ، وتلقي شكاوى خاصة بحقوق النشر ، وحتى في أسوأ الحالات ، رفع دعوى قضائية ضدك ، لذلك إرتئينا وقمنا بعمل ملخص موجز أدناه لمواقع ومنصات تسمح من خلالها تحميل موسيقى بدون حقوق ملكية:

9 مواقع ويب لتحميل مقاطع موسيقى خالية من حقوق الملكية

1- موقع PremiumBeat

PremiumBeat ، المملوكة لشركة Shutterstock ، واحدة من أكثر المجموعات تنوعًا وحجمًا من الموسيقى الخالية من الملكية على الإنترنت. بمساعدة خبراء صناعة الموسيقى الخاصة بهم ، قاموا بإستضافة أكثر من 10000 مقطع صوتي يمكنك تقسيمها حسب النوع والمزاج والفنانين والآلات الموسيقية والإيقاعات والمدة.

وأضاف خبراء الموسيقى أيضًا قائمة تشغيل من اختيار المحرر تحتوي على 857 من أفضل مقطوعات PremiumBeat لمساعدتك في الحصول على أفضل موسيقى تصويرية ممكنة لمقاطع الفيديو الخاصة بك.

2- موقع Epidemic Sound

Epidemic Sound من خلال التعاون الذي قام به مع بعض الموسيقيين الموهوبين في هذا المجال ، يتم عرض مسارات Epidemic Sound على مقاطع فيديو تم نشرها على يوتيوب و فيسبوك والتي حصدت أكثر من 20 مليار مشاهدة كل شهر.

قامت Epidemic Sound برعاية أكثر من 725 ألبومًا من الموسيقى الخالية من حقوق الملكية ، والتي تحتوي على الكثير من أنواع الموسيقى مثل “Corporate” إلى “First Snow” ، مما يتيح لك إنشاء مسارات صوتية متنوعة وعالية الجودة.

3- موقع Artlist

Artlist تتعاون مع بعض أفضل الفنانين المستقلين لإنشاء مسارات أصلية ، ومساعدة شركات مثل National Geographic و Microsoft و Toyota في إنشاء مقاطع صوتية للفيديو. وتوفر آلاف المقاطع الصوتية التي يمكنك ترشيحها حسب الحالة المزاجية والموضوع والنوع والآلة والإيقاع والمدة.

يقوم Artlist أيضًا برعاية مجموعات ذات طابع خاص من مسارات الفنانين الشركاء ويسلط الضوء على ألبوماتهم أيضًا.

4- موقع Music Vine

Music Vine تتعاون مع أكثر من 160 موسيقيًا مستقلاً لإنتاج أكثر من 2500 مقطوعة موسيقية يمكنك تقسيمها حسب الأسلوب والمزاج والطاقة والغناء والمدة.

كما يقومون برعاية مجموعات لموضوعات معينة في صناعة الأفلام وإنتاج الفيديو. يمكنك ترشيحها حسب المظهر ، والموضوع ، والنوع ، والبيئة. بالإضافة إلى ذلك ، خصص موقع Music Vine قسمًا من موقعه على الويب لفنانيهم ، مما يسمح للأشخاص بمتابعتهم واستكشاف موسيقاهم.

5- موقع Soundstripe

Soundstripe تتعاون مع أكثر من 80 فنانًا لإنتاج الموسيقى التي يمكنك ترشيحها حسب الحالة المزاجية والنوع والسرعة والآلات والمفتاح والغناء والمدة والنبضات في الدقيقة. لقد قاموا أيضًا برعاية أكثر من 50 قائمة تشغيل تمتد من أنواع مثل الحركة والرياضة إلى حفلات الزفاف.

على Soundstripe ، يمكنك أيضًا إنشاء حساب ومتابعة الفنانين وقوائم التشغيل ، مثل الأغاني وإنشاء قوائم التشغيل الخاصة بك. إذا كنت بحاجة إلى مؤثرات صوتية لمقطع الفيديو الخاص بك ، فإن Soundstripe تقدم 29 فئة من المؤثرات الصوتية ، بدءًا من الإنشاءات وحتى الخيال العلمي.

6- موقع Filmstro

Filmstro لا تقدم موسيقى بدون حقوق ملكية فقط بل وتشمل أكثر من 65 فئة مختلفة ، مثل الحالة المزاجية ، ونوع الأفلام والفيديو ، ونوع الموسيقى ، ولوحة الآلات ، وتتيح لك أيضًا تخصيص كل مسار من خلال زخمه وعمقه وقوته. يمنحك هذا إمكانيات إبداعية غير محدودة للاختيار من بينها عند إنشاء الموسيقى التصويرية للفيديو الخاص بك.

7- موقع Pond5

Pond5 يقدم واحدة من أكبر مكتبات الموسيقى الخالية من حقوق الملكية في العالم. مع أكثر من 500000 مسار في 36 نوعًا مختلفًا تمتد في مختلف الانماط ، ويمكنك إنشاء مقطوعات موسيقية لأي مشروع فيديو تقريبًا.

8- موقع ccMixter

ccMixter يعتبر من المنصات الأكثر شمولاً لإنشاء موسيقى مجانية من أي موقع ويب موسيقى بدون حقوق ملكية. انهم يتعاونون مع الموسيقيين الذين يقومون بتحميل عينات أصلية خاصة بهم ومن آلاتهم الموسيقية ، بالاضافة والمغنين الذين يقومون برفع تسجيلات acapella الأصلية ، والمنتجين ودي جي الذين يخلطون الموسيقى معًا لإنشاء مسارات مجانية لمقاطع الفيديو الخاصة بك.

ويحتوي على أكثر من 120 مسارًا أصليًا للأفلام والفيديو والمشاريع التجارية وألعاب الفيديو ، يمكن أن يساعدك ccMixter في إنشاء مقطع صوتي مبتكر حقًا.

9- موقع Bensound

Bensound يحتوي على أكثر من 300 مقطع صوتي في أنواع الصوتيات والفولكلور والسينمائي والشركات والبوب والإلكترونيكا والجاز والروك والمزيد ، يوفر Bensound الكثير من الخيارات الموسيقية للموسيقى التصويرية للفيديو الخاص بك والتي تسمح لك بإطلاق العنان.

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