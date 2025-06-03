اليمن عاجل: اتفاقية بين الصحة و«إي هيلث» لإدارة منظومة الصحة الرقمية القومية وتعزيز التحول الرقمي

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع اتفاقية تعاون مشترك لتشغيل وإدارة منظومة الصحة الرقمية القومية، بين وزارة الصحة وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي “إي هيلث”، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم الخطة الاستراتيجية القومية للصحة الرقمية، وتحقيق نقلة نوعية في جودة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز الصحة العامة، ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وقع الاتفاقية من جانب الوزارة الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، ومن جانب شركة “إي هيلث” الأستاذ إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في بناء نظام صحي رقمي متكامل يواكب التطورات التكنولوجية، مشيرًا إلى أنها تعزز من كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات في قطاع الصحة الرقمية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاتفاقية تشمل مراجعة الاستراتيجية القومية للصحة الرقمية المعدة من قبل الوزارة، وتقديم نموذج تشغيلي متكامل ومخطط مالي واستثماري يضمن الاستدامة، بالإضافة إلى إعداد خارطة طريق تنفيذية متكاملة تتكامل مع مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف عبدالغفار أن الدراسة الاستراتيجية تنقسم إلى محورين: الأول يتناول البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية اللازمة لتشغيل الأنظمة الرقمية بكفاءة، بينما يركز الثاني على خطط تطوير وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات، من خلال فرص استثمارية وشراكات طويلة الأجل.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تشكيل لجنة عليا بقرار من وزير الصحة للإشراف على التنفيذ، ومتابعة التقدم المحقق وإعداد تقارير دورية ترفع للجهات المعنية.

وفي كلمته، أعرب الأستاذ إبراهيم سرحان عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة الصحة، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستسهم في تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.