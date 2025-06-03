اليمن عاجل: 91 ألف خدمة صحية و11 طائرة إسعاف جوي لسلامة ضيوف الرحمن

تجاوز إجمالي الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن، حتى السادس من شهر ذي الحجة، أكثر من 91 ألف خدمة صحية، وذلك ضمن الجهود المشتركة بين مختلف مكونات المنظومة، لتقديم رعاية صحية رفيعة الجودة والكفاءة انسجامًا مع مستهدفات برنامج «تحول القطاع الصحي»، وبرنامج «خدمة ضيوف الرحمن»، ضمن رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وأمان في بيئة صحية متكاملة، تدعم سلامتهم وتواكب أفضل المعايير العالمية.

مراجعون وطوارئ

سجلت الإحصائيات الصحية منذ بداية الموسم استقبال 51.938 مراجعًا في المراكز الصحية، و22.486 حالة في أقسام الطوارئ، إلى جانب 1.069 مراجعًا في العيادات الخارجية، وتنويم 4.119 حالة في المستشفيات، منها 1.973 حالة استدعت الرعاية في العناية المركزة. كما أجرت الفرق الطبية 16 عملية قلب مفتوح و145 عملية قسطرة قلبية، بينما تم التعامل مع 44 حالة إجهاد حراري بكفاءة وسرعة.



طب طوارئ

فعّلت هيئة الهلال الأحمر السعودي خدمة الإسعاف الجوي بـ11 طائرة مخصصة لنقل الحالات الصحية الحرجة من الحرم المكي والمشاعر المقدسة عبر 13 مهبطًا إستراتيجيًا، موزعة بعناية لضمان سرعة الاستجابة الطبية في جميع المواقع، ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج 1446 هـ.

ويشرف على هذه الخدمة أكثر من 120 كادرًا مؤهلًا، من أطباء وفنيي طب طوارئ، يعملون على مدى الساعة لتقديم الرعاية العاجلة للحجاج، بما ينسجم مع إستراتيجية الهيئة في تحقيق «رحلة مريض نموذجية»، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة لضيوف الرحمن.

ويغطي الإسعاف الجوي للهلال الأحمر نطاقًا واسعًا من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث تم تجهيز المهابط بعناية، لتسهيل عمليات النقل والإخلاء الطبي، ما يسهم في تعزيز كفاءة الاستجابة السريعة، وتمكين الفرق الإسعافية من الوصول الفوري للحالات الحرجة، سواء في مناطق التجمعات الكبرى أو داخل نطاق المستشفيات، ويشكّل ذلك دعامة محورية لنجاح خطة الطوارئ خلال موسم الحج.

وواصلت وزارة السياحة جولاتها الميدانية المكثّفة على مرافق الضيافة بمختلف أنواعها، من فنادق وشقق مخدومة وغيرها، في مدينة مكة المكرمة بالتزامن مع موسم الحج. ونفّذت الفرق الرقابية للوزارة بمدينة مكة المكرمة ما يقارب 3.500 زيارة رقابية وتوعوية منذ بداية شهر ذي القعدة وحتى الـ5 من ذي الحجة، وقفت خلالها على مدى التزام مرافق الضيافة بالأنظمة والمعايير المعتمدة، ومستوى النظافة في المنشآت، والتزامها بتطبيق إرشادات السلامة والإرشادات الصحية المعتمدة، ومدى تُقيّد مرافق الضيافة بالأنظمة وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية والصحية والبيئية، ووسائل السلامة والإسعاف والإخلاء، وغيرها.

رحلات مجدولة

إلى ذلك، تواصل الخطوط الحديدية السعودية «سار» تنفيذ خطتها التشغيلية لموسم الحج، التي تشمل تسيير رحلة كل ساعة تقريبًا من محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى محطة مكة المكرمة عبر قطار الحرمين السريع.

وقد أعلنت «سار»، في وقت سابق، عن تسيير أكثر من 4700 رحلة مجدولة ضمن خطتها التشغيلية لهذا الموسم عبر القطار السريع، الذي يُعد من بين أسرع القطارات الكهربائية في العالم، حيث تصل سرعته إلى 300 كيلومترٍ في الساعة، مما يختصر زمن الرحلة من المطار إلى مكة المكرمة إلى أقل من ساعة.

دليل الطرق

أصدرت الهيئة العامة للطرق دليل الطرق لضيوف الرحمن، الذي يتضمن أبرز الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة، مصحوبًا بإرشادات تسهّل التنقل بسلاسة وأمان.

وأوضحت أن الدليل يستعرض الطرق البرية الدولية التي تربط مكة المكرمة بعدد من دول الجوار، وتشمل: من سلطنة عمان عبر طريق الربع الخالي (أم الزمول – البطحاء – سلوى – الهفوف – مكة) بطول 2150 كم، ومن العراق عبر «جديدة عرعر – عرعر – سكاكا – المدينة المنورة – مكة» بطول 1579 كم، ومن الإمارات عبر «البطحاء – سلوى – الهفوف – الرياض – مكة» بطول 1514 كم، ومن قطر عبر «سلوى – الهفوف – الرياض – مكة» بطول 1385 كم، ومن اليمن عبر «الوديعة – نجران – أبها – مكة» بطول 1372 كم، ومن البحرين عبر «جسر الملك فهد – الخبر – الرياض – مكة» بطول 1266 كم.

كما يشمل الدليل طريقين من الكويت: الأول عبر «الخفجي – النعيرية – الرياض – مكة» بطول 1473 كم، والثاني عبر «الرقعي – حفر الباطن – المجمعة – مكة» بطول 1277 كم، ومن الأردن الأول عبر «حالة عمار – تبوك – المدينة المنورة – مكة» بطول 1219 كم، والثاني عبر «الحديثة – القريات – سكاكا – المدينة المنورة – مكة» بطول 1545 كم.

كما أطلقت الهيئة العامة للطرق خدمة «المواقع المتنقلة» لضيوف الرحمن على طريق الهجرة، التي تهدف إلى توفير مواقع متنقلة للحجاج في أثناء تعطل حافلاتهم على الطريق -لا قدر الله- وتوفير أعلى درجات الراحة والسلامة لضيوف الرحمن، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق، المهندس صالح بن ناصر الجاسر. ونُفذت هذه المبادرة على طريق الهجرة (مكة المكرمة – المدينة المنورة) السريع، حيث تتوافر هذه المبادرة على مدى الـ24 ساعة خلال موسم الحج.

حجاج فلسطين

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من فلسطين، البالغ عددهم 500 حاج وحاجة من غزة، ليبلغ عددهم حتى الآن 1000 حاج من الذين صدرت التوجيهات الكريمة باستضافتهم ضمن البرنامج الذي تنفذه الوزارة، لأداء فريضة الحج، وسط الخدمات المتكاملة التي تقدمها الوزارة، لتوفير أفضل الخدمات لهم من لحظة وصولهم لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة حتى وصولهم لمقر استضافتهم بمكة المكرمة.

خدمات طبية للحجاج منذ بداية الموسم

– 51.938 مراجعًا للمراكز الصحية

– 22.486 حالة في أقسام الطوارئ

– 1.069 مراجعًا للعيادات الخارجية

– 4.119 حالة منومة في المستشفيات

– 1.973 حالة بالعناية المركزة

– 16 عملية قلب مفتوح

– 145 عملية قسطرة قلبية

– 44 حالة إجهاد حراري