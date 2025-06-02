اليمن عاجل: ارتفاع أسعار الفضة اليوم الإثنين 2 يونيو 2025.. بكام الإيطالي والمصري

تشهد أسعار الفضة اليوم الإثنين 2 يونيو 2025 ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق المحلية والعالمية، مدفوعة بزيادة الطلب الصناعي في قطاعات الطاقة المتجددة والإلكترونيات، إلى جانب تراجع طفيف في قيمة الدولار الأمريكي.

وتعد الفضة من المعادن الثمينة التي تحظى باهتمام واسع من المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث تستخدم في صناعة المجوهرات والسبائك الاستثمارية، فضلاً عن تطبيقاتها الصناعية المتعددة.

وفي ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، تظل الفضة خيارًا جذابًا كملاذ آمن وبديل اقتصادي للذهب.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض بالتفصيل أحدث أسعار الفضة في مصر والأسواق العالمية، مع التركيز على العيارات المختلفة، أسعار المصنعية، وأسعار السبائك، لتقديم صورة شاملة تدعم قرارات الشراء والاستثمار.

أسعار جرام الفضة اليوم بجميع العيارات

وتتأثر أسعار الفضة في مصر ارتباطًا وثيقًا بالأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، مما يجعلها عرضة للتقلبات اليومية، وفيما يلي أحدث أسعار جرام الفضة لمختلف العيارات في السوق المصري اليوم الإثنين 2 يونيو 2025:

الفضة النقية (عيار 999): 58.50 جنيه مصري للجرام.

الفضة البريطانية (عيار 958): 56.00 جنيه مصري للجرام.

الفضة الإسترلينية (عيار 925): 54.10 جنيه مصري للجرام.

فضة العملات (عيار 900): 52.65 جنيه مصري للجرام.

الفضة عيار 880: 51.48 جنيه مصري للجرام.

الفضة عيار 800: 46.80 جنيه مصري للجرام.

الفضة عيار 750: 43.88 جنيه مصري للجرام.

سعر جرام الفضة 925 اليوم

وتعد الفضة الإسترلينية (عيار 925) من أكثر العيارات شيوعًا في السوق المصري، بفضل جودتها العالية واستخدامها الواسع في صناعة المجوهرات والحلي.

واليوم الإثنين 2 يونيو 2025، سجل سعر جرام الفضة عيار 925 حوالي 54.10 جنيه مصري للشراء، بينما بلغ سعر البيع حوالي 53.10 جنيه مصري، وذلك بدون احتساب تكلفة المصنعية.

أسعار الفضة اليوم

سعر جرام الفضة 925 بالمصنعية اليوم

وعند شراء المجوهرات أو الحلي المصنوعة من الفضة عيار 925، تُضاف تكلفة المصنعية التي تختلف حسب تعقيد التصميم ومهارة الصائغ.

وفي المتوسط، تتراوح تكلفة المصنعية في مصر بين 25 إلى 50 جنيهًا للجرام، حيث يتراوح سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم بين 79.10 و104.10 جنيه مصري، مع احتمالية الزيادة في حالة التصاميم الفاخرة أو الفضة المستوردة.

سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم

وتتميز الفضة الإيطالية بجودتها العالية وتصاميمها الراقية، مما يجعلها خيارًا مفضلاً للعديد من المستهلكين، وعادة ما تكون الفضة الإيطالية من عيار 925، وبالتالي يبلغ سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم حوالي 54.10 جنيه مصري بدون احتساب تكلفة المصنعية.

ومع إضافة المصنعية، التي قد تكون أعلى نظرًا لجودة التصاميم، قد يصل السعر إلى 125 جنيهًا مصريًا أو أكثر للجرام الواحد، حسب تعقيد التصميم وجودة الصنعة.

أسعار سبائك الفضة اليوم

وتعتبر سبائك الفضة خيارًا مثاليًا للمستثمرين الذين يرغبون في شراء كميات كبيرة من الفضة بنقاء عالٍ وبدون تكاليف المصنعية، وفيما يلي أسعار سبائك الفضة بعيار 999 في السوق المصري اليوم الإثنين 2 يونيو 2025:

سبيكة 50 جرامًا: حوالي 3,688.53 جنيه مصري (65.91 دولار أمريكي).

سبيكة 100 جرام: حوالي 7,349.00 جنيه مصري (131.33 دولار أمريكي).

سبيكة 250 جرام: حوالي 17,250.52 جنيه مصري (308.27 دولار أمريكي).

سبيكة 500 جرام: حوالي 34,164.45 جنيه مصري (610.52 دولار أمريكي).

سبيكة 1 كيلوجرام: حوالي 67,319.11 جنيه مصري (1,202.99 دولار أمريكي).

وتظل الفضة واحدة من أهم المعادن الثمينة التي تجذب المستثمرين والمستهلكين في مصر والعالم، حيث تجمع بين الجمالية في صناعة المجوهرات والقيمة الاستثمارية كملاذ آمن، ومع الارتفاع الطفيف في أسعار الفضة اليوم الإثنين 2 يونيو 2025، ينصح المستثمرون بمتابعة الأسعار يوميًا والاستفادة من فترات الانخفاض للشراء، بينما يفضل عشاق المجوهرات التحقق من تكاليف المصنعية لضمان الحصول على أفضل قيمة.

وتتأثر أسعار الفضة بعوامل متعددة، مثل الطلب الصناعي، تقلبات سعر الدولار، والأحداث الجيوسياسية، مما يجعلها سوقًا ديناميكيًا يتطلب متابعة مستمرة، وسواء كنت مستثمرًا أو تبحث عن قطعة فضية أنيقة، فإن معرفة الأسعار اليومية تمكنك من اتخاذ قرارات مالية مدروسة.