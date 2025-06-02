خطوات تحسين موقعك على محركات البحث.. بالتفصيل

تحسين موقعك لمحركات البحث (SEO) ضرورة لابد منها لتحقيق أفضل ترتيب ممكن مقارنة بالمنافسين في صفحات نتائج البحث المختلفة لمستخدمي محركات البحث (عملائك المحتملين).

صفحات محركات البحث توفر النصيب الأكبر من الزيارات للمواقع بشكل مجانى لذا تتزايد المنافسة يومياً على المراكز الأولى فى نتائج البحث لتعظيم الاستفادة من وجود موقع إلكتروني لأى شركة او نشاط تجارى.

عملية تحسين المواقع لمحركات البحث (SEO) هى عملية مستمرة لا يجب أن تتوقف حيث لا يمكن ضمان التواجد في المراكز الأولى على صفحات نتائج البحث مصطلحات البحث الشائعة بين عملائك المستهدفين.

توفر محركات البحث ميزة تكافؤ الفرص لجميع المواقع بخصوص المنافسة على أفضل ترتيب في نتائج البحث بشرط تصميم و تطوير موقعك طبقاً لمتطلبات محركات البحث وتطوير محتوى مفيد و مميز بشكل مستمر لتوفير أفضل تجربة تصفح ممكنة لمستخدمى محركات البحث.

ما هي محركات البحث ؟

محركات البحث هي منصات إلكترونية توفر إجابات لمصطلحات البحث المستخدمة من زوار محركات البحث مثل Google أو Bing من خلال عرض صفحات المواقع المتعلقة بما يبحث عنه مستخدمى محركات البحث و التي تم تخزينها داخل قواعد بيانات محركات البحث بشكل فورى بعد إنشائها من قبل أصحاب المواقع و المدونات.

تتم فهرسة صفحات المواقع و ترتيب نتائج البحث بناءا على عدة عوامل أهمها توافق المواقع مع متطلبات محركات البحث من تصميم جذاب و هيكل مترابط للموقع يسهل عملية عناكب البحث (Search engine spiders) بالإضافة إلى محتوى مفيد ومميز ذو علاقة وطيدة بمصطلح البحث المستخدم.

تسعى محركات البحث لتوفير أفضل تجربة تصفح ممكنة لمستخدمى المحركات و الإجابة عن جميع أسئلتهم من خلال توفير نتائج بحث تراعى احتياجات الزوار وتلبية توقعاتهم من خلال صفحات مواقع تراعى تلك الأمور غرضها الأكبر التسويق عبر المحتوى المميز لكسب ثقة زوار الموقع (عملائك المحتملين) بدلاً من استخدام إعلانات مزعجة تقلل من رضا الزوار عن محتوى موقعك.

كيفية تهيئة المواقع لمحركات البحث SEO

عملية تهيئة المواقع لمحركات البحث (search engine optimization) تشمل عدة جوانب مهمة تبدأ مع بداية تصميم و تطوير الموقع بطريقة تسهل مهمة محركات البحث لتصفح و أرشفة صفحات موقعك المختلفة بدون أي مشاكل لتكون متاحة لنتائج البحث للمواضيع المتعلقة بمحتوى الصفحات.

تطوير محتوى الموقع ليلائم متطلبات محركات البحث وتوفير محتوى مفيد يجيب عن أسئلة البحث الشائعة فى مجالك هي الخطوة الثانية و ذات أهمية كبرى فى رحلة تهيئة موقعك لمحركات البحث.

الخطوة التالية هى توفير أفضل تجربة تصفح ممكنة للزوار بداية من تحسين سرعة تحميل صفحات الموقع وتسهيل عملية الوصول لجميع الصفحات في أقل وقت ممكن للاستفادة من وقت الزوار المحدود لتصفح أكبر عدد صفحات ممكنة متعلقة بما يبحثون عنه في موقعك لتشجيع الزوار على زيارة موقعك مستقبلاً.

تزداد ثقة محركات البحث في موقعك مع زيادة عدد الروابط الخارجية المؤدية لموقعك الموجودة في مواقع موثوقة ذات محتوى متعلق بمحتوى صفحات موقعك لذا يجب العمل على تطوير على استراتيجية فعالة لزيادة الروابط الخارجية لموقعك بطريقة إحترافية تجنب الموقع أي عقوبات من محركات البحث بخصوص طريقة بناء الروابط الخارجية للموقع.

وجود مشاكل تقنية بالموقع سيؤدى إلى تقليل رضا الزوار عن تجربة تصفح موقعك و خسارة جزء كبير من حجم زيارات عملائك المختلفين لمواقع منافسة توفر تجربة تصفح أفضل بدون أى مشاكل تقنية تقلل من مقدار الإستفادة من محتوى الموقع و هذا ما يزيد أهمية فحص الموقع بشكل كامل دورياً لتفادى وجود أى عيوب بمحتوى المواقع أو مشاكل تقنية محتملة.

توفر منصات تحليل الأداء مثل Google Analytics ميزة أخرى للتسويق الإلكترونى حيث يمكن تقييم أداء موقعك الإلكتروني و الحملات التسويقية والإعلانية المتعلقة بمحتوى الموقع من خلال بيانات تفصيلية متعلقة بزيارات الموقع من عملائك المحتملين.

توفر تحليلات الأداء فرصة لتقييم عملية تحسين موقعك لمحركات البحث من خلال إحصائيات مفصلة متعلقة بحجم زيارات الموقع من صفحات نتائج البحث مقارنة بمصادر زيارات الموقع الأخرى سلوك الزوار خلال تصفح صفحات موقعك المختلفة.

تقوم محركات البحث بإجراء تعديلات على خوارزميات تقييم صفحات المواقع بشكل دوري لتوفر أنسب نتائج بحث لمصطلحات البحث المستخدمة وهذه التعديلات قد تؤثر بالسلب على ترتيب موقعك في صفحات نتائج البحث لذا يجب تجنب ذلك من خلال متابعة تعديلات محركات البحث بشكل دوري و العمل على تطوير الموقع ليلائم تلك التعديلات.

خطوات تحسين المواقع لمحركات البحث SEO

الخطوات التالية تشمل أهم التفاصيل الخاصة بالموقع ليتم تحسين الموقع لمحركات البحث SEO وتحقيق أفضل ترتيب ممكن فى صفحات نتائج البحث المتعلقة بمحتوى الموقع:

1- تصميم و تطوير موقعك بطريقة تسهل مهمة محركات البحث

تصميم و تطوير موقعك الإلكترونى يجب أن يراعى تسهيل عملية محركات البحث لفحص محتوى صفحات الموقع المختلفة و فهرسة هذه الصفحات فى قواعد بيانات محركات البحث لاكتساب أولوية فى ترتيب نتائج البحث لكل ما يتعلق بمحتوى الموقع وذلك يتضمن الخطوات التالية:

توفير روابط داخلية لصفحات الموقع المختلفة يسهل عملية محركات البحث فى الوصول إليها و فهرسة محتوى الصفحة

استخدام عناوين للروابط الداخلية (anchor text) لها علاقة بمحتوى الصفحة المؤدية إليها لتزويد زواحف محركات البحث (search engine crawlers) بمعلومات إضافية عن محتوى الصفحة لفهرسة الصفحة بشكل أفضل فى قواعد البيانات لمحركات البحث

تقليل استخدام لغة JavaScript الزائد عن الحاجة فى برمجة حيث أنها تصعب مهمة محركات البحث لفهم محتوى الصفحات

عدم حجب أى صفحات محتوى مهمة بإستخدام ملفات robots.txt عن زواحف محركات البحث بطريق الخطأ

تقليل عدد الروابط في صفحات الموقع التي ليس لها أى علاقة بمحتوى الصفحة حيث تقوم محركات البحث بفحص و أرشفة عدد محدد من الروابط الداخلية فى كل صفحة

تصميم الموقع ليتوافق مع الهواتف الجوالة حيث أن معظم عمليات البحث و تصفح المواقع تتم من خلال الهواتف الجوالة وتعتبر محركات البحث توافق الموقع مع الهواتف الجوالة مؤشر لجودة الموقع

وجود خريطة لهيكل الموقع (sitemap) حيث تساعد تلك الخريطة محركات البحث على الوصول إلى صفحات الموقع بشكل أسرع و تصنيفها بشكل أفضل لتكون متاحة لجميع نتائج البحث المتعلقة بمحتوى الصفحة

استخدام ملف robots.txt لتحديد صفحات معينة يتم استبعادها من عملية الفحص و الأرشفة بواسطة محركات البحث والتى قد تحتوى على بيانات داخلية لا علاقة لها بمحتوى الموقع أو صفحات يتم العمل على تعديل وتطوير المحتوى الخاص بها

استخدام صفة Canonical مع روابط الصفحات ذات المحتوى المكرر لتحديد الصفحة الأصلية التى سيتم فحصها و أرشفة المحتوى الخاص بها عن طريق محركات البحث

كتابة الرابط الرئيسى للصفحة (URL) بشكل سهل القراءة لمحركات البحث و مستخدمى محركات البحث لتوفير فكرة مبدئية عن محتوى الصفحة

2- تطوير محتوى الموقع ليلائم محركات البحث و احتياجات الزوار

محتوى صفحات الموقع هو الأداة التسويقية الأهم فى عملية التسويق الإلكترونى من خلال المواقع الإلكترونية حيث يعد المحتوى المميز و المفيد هو وسيلة كسب ثقة مستخدمي محركات البحث من خلال توفير إجابات للأسئلة الشائعة فيما يخص مجال موقعك لتصبح وجهة عملائك المحتملين المفضلة على الإنترنت.

تطوير محتوى صفحات الموقع والمدونة ليلائم متطلبات محركات البحث و تطلعات زوار الموقع يستلزم مراعاة عدة أمور مهمة متعلقة بكل تفاصيل محتوى صفحات المواقع ومن بينها النقاط التالية:

تحديد كلمات البحث المستهدفة (keywords) المتعلقة بمجال ومحتوى الموقع المستخدمة من قبل عملائك المحتملين في عمليات البحث اليومية

استخدام كلمات البحث المستهدفة فى عنوان صفحات المحتوى المتعلق بهذه الكلمات (page titles)، وصف الصفحات (meta descriptions)، عناوين الفقرات لمحتوى الصفحة (Page Headings)، ومحتوى الصفحة

استخدام مرادفات لكلمات البحث المستهدفة فى محتوى الصفحات لمساعدة محركات البحث على فهم محتوى الموقع بشكل أفضل وربطه بنتائج البحث الأنسب للمحتوى

عدم الإفراط فى استخدام كلمات البحث المستهدفة (keywords) فى محتوى الصفحات

توفير وصف لأى صورة أو فيديو مستخدم فى محتوى الصفحات لمساعدة محركات البحث على فهم المحتوى المرئي و تضمين موقعك فى نتائج البحث المتعلقة بهذا المحتوى

إنشاء عنوان رابط للصفحة (URL) ووصف مختصر للصفحة (meta description) متعلق بعنوان الصفحة لتشجيع الزوار على دخول موقعك عند ظهوره فى نتائج البحث

استخدام العديد من أشكال المحتوى المرئى مثل الصور و الإنفوجرافيك و الفيديو لتنويع محتوى الصفحة و طريقة عرض المعلومات

إضافة روابط داخلية لصفحات أخرى فى موقعك أو مواضيع فى مدونة الموقع أو روابط خارجية لمواقع أخرى تشمل محتوى متعلق بمحتوى الصفحة لزيادة الفائدة المتوقعة لمن يقوم بزيارة موقعك

إنشاء محتوى طويل يزيد عن 1000 كلمة لكل موضوع له أفضلية لدى محركات البحث فيما يتعلق بنتائج صفحات البحث طالما كان هذا المحتوى غير مكرر و ممتع يشجع القارئ على إستكماله بدلاً من الرجوع لصفحة نتائج البحث واختيار موقع آخر يقدم محتوى أفضل

إنشاء محتوى جديد بشكل دورى و تهيئة المدونة لمحركات البحث بمحتوى متعلق بمجال موقعك لزيادة فرصة الظهور فى نتائج صفحات البحث و زيادة حجم الزيارات الموقع بالإضافة لتعديل محتوى الصفحات بشكل دورى و إضافة معلومات جديد تُثرى المحتوى الموجود

3- توفير أفضل تجربة تصفح ممكنة لزوار الموقع

تقوم محركات البحث بتقييم صفحات المواقع وترتيبها في صفحات نتائج البحث استناداً على عدة عوامل مهمة و من أهمها رضا زوار المواقع عن تجربة تصفح الموقع. عوامل توفير أفضل تجربة تصفح لزوار الموقع وتحقيق الغاية من زيارة الموقع فى أقصر وقت ممكن تبدأ من سرعة تحميل صفحات الموقع وتشمل عدة عوامل أخرى أهمها:

تحسين سرعة تحميل صفحات الموقع من خلال ضغط ملفات الموقع، تقليل عدد مرات إعادة التوجيه لصفحة أخرى بالموقع، تقليل عدد ملفات الصور والفيديو المستخدمة دون إضافة محتوى الصفحة، تقليل الضغط على السيرفر باستخدام شبكات توزيع المحتوى (content distribution channels)

تسهيل عملية تصفح أكبر عدد ممكن من الصفحات فى أقل وقت ممكن من خلال إضافة روابط داخلية لكل الصفحات الرئيسية للموقع فى الصفحة الرئيسية، تقسيم محتوى الموقع إلى تصنيفات وفئات متقاربة وإضافة كل صفحة للتصنيف المناسب لها، إضافة خيار بحث

متقدم عن طريق مصطلحات بحث الزوار وإظهار النتائج المطابقة للبحث والنتائج التى تقع تحت نفس فئة التصنيف

إنشاء صفحة 404 (Not Found) تظهر لزوار الموقع فى حالة عدم وجود الصفحة المرجوة وإضافة روابط لصفحات ذات علاقة أو رابط رجوع للصفحة الرئيسية

تصميم الموقع ليتوافق مع مختلف الأجهزة المستخدمة لتصفح الموقع و مختلف أحجام الشاشات لتوفير الوقت و المجهود للزوار فى تصفح الموقع خصوصاً من الهواتف الجوالة

إضافة خيارات التعليق و مشاركة محتوى صفحات الموقع و خصوصاً موضوعات المدونة لزيادة التفاعل مع الزوار والإطلاع على إنطباع زوار الموقع عن محتوى الصفحات

عدم استخدام الإعلانات المزعجة التي تظهر فور تحميل الصفحة وتقلل من رضا الزوار عن موقعك و الإكتفاء بالإعلانات الجانبية التى لا تشتت تركيز زوار الموقع و تقلل فرص رجوعهم لموقعك فى المستقبل

استخدام مصطلحات مبسطة وسهلة الفهم لكل عناوين الصفحات الرئيسية تشجعياً للزوار على تصفح هذه الصفحات المتعلقة بغرض وجودهم فى موقعك

4- تطوير استراتيجية بناء الروابط الخارجية لموقعك (Backlinks Building)

يعد عدد الروابط الخارجية فى محتوى مواقع أخرى الموجهة لصفحات موقعك عامل رئيسى و مهم فى تقييم الموقع من قبل نتائج البحث.

تطوير استراتيجية بناء الروابط الخارجية لموقعك يعتبر أكثر جزء صعوبة فى عملية تهيئة و تحسين الموقع لمحركات البحث حيث يعتمد ذلك بشكل كبير على أطراف خارجية يجب التواصل معهم لتضمين روابط خارجية لموقعك فى محتوى صفحات المواقع ذات الصلة بمجال نشاطك.

خطوات تطوير استراتيجية زيادة الروابط الخارجية لموقعك تختلف بناءاً على الأهداف المرغوبة فى الفترة الحالية ومنها زيادة حجم الزيارات للموقع من خلال ترتيب أفضل فى نتائج البحث و الروابط الخارجية فى المواقع الموثوقة أو زيادة حجم المبيعات من خلال الظهور أمام أكبر قاعدة عملاء محتملة.

تتعدد استراتيجيات بناء الروابط الخارجية للموقع و يمكنك استخدام أياً منها بناءاً على الوضع الحالى لموقعك بخصوص عدد الروابط الخارجية الحالية لموقعك و الغرض المراد تحقيقه من هذه الاستراتيجية وفيما يلى أهم الاستراتيجيات الفعالة لزيادة الروابط الخارجية لموقعك:

إنشاء محتوى مميز و ذو صلة بمصطلحات البحث الشائعة بمجالك يشجع زوار الموقع على مشاركته مع الآخرين ويشجع أصحاب المواقع و المدونات المتعلقة بمجالك بالإشارة إلى محتوى موقعك من خلال روابط خارجية مؤدية لموقعك

البحث عن المواقع و المدونات المشهورة والموثوقة في مجالك والبحث روابط غير صالحة فى صفحات المواقع و المدونات باستخدام أدوات مثل Ahrefs Broken Link Checker ثم التواصل مع أصحاب المواقع و المدونات و عرض استبدال الروابط غير الصالحة بصفحات لموقعك ذات صلة بمحتوى تلك المواقع و المدونات

إنشاء محتوى عن مواقع و شخصيات موثوقة و مشهورة فى مجالك تفيد الزوار من خلال الإشارة إلى محتوى خاص بهم له علاقة بما يبحث عنه زوار موقعك وذلك سوف يشجعهم على ذكر موقعك فى محتوى الصفحات ذات الصلة بمحتوى مجالك

استخدام المحتوى المرئي الخاص بموقعك كالصور و الإنفوجرافيك و الفيديو كوسيلة لزيادة روابط الخارجية حيث تقوم معظم المواقع بالإشارة إلى موقعك حين استخدامها و التواصل مع المواقع التي تستخدمها بدون إضافة روابط لموقعك لتشجيعهم على الإشارة لموقعك تجنباً لشكاوى حقوق الملكية الفكرية

استخدام أداة Moz’s Link Explorer لمقارنة وضع موقعك بخصوص الروابط الخارجية مع المنافسين و التواصل مع المواقع التي تزودهم بروابط خارجية و عرض محتوى موقعك ليتم استخدامه مستقبلا فى مدونات و صفحات ذات علاقة بمحتوى الموقع

تجنب عملية تبادل الروابط بين المواقع لتفادي عقوبات محركات البحث التي ستقلل من ترتيب صفحات موقعك المختلفة في نتائج البحث مع استخدام أداة Disavow Backlinks لتجنب أى عقوبة من روابط خارجية لموقعك من مواقع غير موثوقة

إضافة خيار مشاركة محتوى المواقع على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة لزيادة حجم الزيارات الموقع و زيادة فرص الحصول على روابط خارجية من زوار الموقع الجدد أصحاب مواقع و مدونات موثوقة ذات علاقة بمحتوى موقعك

5- مراجعة و فحص الموقع بشكل دوري لتحسين أداء موقعك

وجود أى مشاكل بموقعك يعرضك لخطر خسارة جزء كبير أو كل الزيارات لموقعك من عملائك المحتملين لذا يتوجب مراجعة و فحص الموقع بشكل دوري على الأقل مرة شهرياً لاكتشاف العيوب الموجودة بالموقع و تحسين الأداء ليناسب متطلبات محركات البحث وتوقعات الزوار.

تشمل عملية مراجعة و فحص الموقع عدة عوامل و خطوات باستخدام Google Search Console و أداة Screaming Frog SEO Spider للتحقق من كل تفاصيل الموقع والتي سيتم شرحها بالتفصيل في النقاط التالية:

مراجعة حالة صفحات المواقع بخصوص عملية فحص الصفحات من قبل محركات البحث و عدم وجود أى عوائق تمنع محركات البحث من فحص و فهرسة كل الصفحات المرغوب ظهورها على صفحات نتائج البحث

التأكد من توافق تصميم الموقع مع الهواتف الجوالة حيث تقوم محركات البحث بفحص توافق صفحات الموقع مع الهواتف الجوالة قبل تقييم صفحات الموقع و تحديد ترتيبها في نتائج البحث

التحقق من وجود محتوى مكرر في صفحات الموقع لتجنب أى مشاكل فى عملية فحص محركات البحث لموقعك و تفادي أى عقوبات من محركات البحث للمحتوى المسروق من مواقع أخرى

تحليل عوامل جودة محتوى الصفحات (استخدام كلمات البحث المستهدفة بشكل زائد عن الحاجة – وجود وصف مميز و غير مكرر لكل صفحة meta description – وجود وصف لكل الصور باستخدام alt tags حتى تكون محركات البحث قادرة على فهم محتوى الصور – وجود تصنيف واضح لكل فئات المحتوى يسهل على زوار الموقع العثور عليها)

التحقق من الروابط الداخلية و الخارجية الموجودة فى محتوى الموقع و استبدال أى روابط غير صالحة ببديل مناسب أو صفحة 404 (Not Found)

التحقق من وجود أى أخطاء برمجية فى تكويد الموقع لتلافى أى أخطاء تقنية فى صفحات الموقع و قواعد البيانات

فحص سرعة تحميل صفحات الموقع باستخدام أداة Google PageSpeed Insights لتقليل وقت تحميل الصفحة بتطبيق الإرشادات الموجودة فى تقرير أداء الموقع

مراجعة حالة الروابط الخارجية للموقع لتحديد مصادر الروابط الخارجية و تنويع المصادر لتفادى أى تغييرات مستقبلية من محركات البحث قد تقلل من قيمة أى مصدر من مصادر الروابط الخارجية للموقع

تقليل عدد حالات إعادة التوجيه عند زيارة أي صفحة من صفحات الموقع و تحسين عنوان الصفحة (URL) ليكون سهل القراءة بواسطة محركات البحث و زوار الموقع

مراجعة تحليلات الأداء للموقع باستمرار للوقوف على مدى التحسن بعد كل عملية مراجعة و فحص شاملة للموقع

6- استخدام تحليلات الأداء لتقييم موقعك

تم تقييم الجهود المبذولة فى عملية تحسين الموقع لمحركات البحث (السيو SEO) ومدى التحسن فى أداء المواقع باستخدام مقاييس الأداء التى توفرها منصة Google Analytics بعد إدراج شفرة التتبع Tracking Code الخاص بالمنصة فى الكود البرمجى فى كل صفحات الموقع.يمكن استخدام مقاييس أداء محددة لتقييم مستوى تحسين الموقع لمحركات البحث SEO وأهم هذه المقاييس:

عدد زيارات الموقع من محركات البحث (Organic Search Users):

زيادة نسبة الزيارات لموقعك من محركات البحث مقارنة بمصادر الزيارات الأخرى دليل على تحسن أداء الموقع

عدد زيارات الموقع من مواقع أخرى (Referral Users):

جودة استراتيجية بناء و زيادة الروابط الخارجية لموقعك سيؤثر إيجابياً على حجم الزيارات لموقعك من مواقع أخرى

نسبة النقر إلى الظهور (Click-Through Rate):

إنشاء عنوان جذاب و وصف مقنع للصفحات سيؤثر فى نسبة النقر على صفحات الموقع عند ظهورها في محركات البحث

معدل الارتداد (Bounce Rate):

معدل الارتداد هو نسبة خروج الزوار من الموقع بعد زيارة صفحة واحدة فقط و هو مقياس لجودة محتوى الصفحات التي تم زيارتها

عدد الصفحات لكل زيارة (Page/Session):

زيادة عدد الصفحات التى يقوم بتصفحها الزوار دليل على جودة المحتوى و سهولة تصفح الموقع

نسبة ولاء الزوار (Returning Visitor Percentage):

نسبة عدد الزوار الذين يقومون بزيارة الموقع لأكثر من مرة مقياس مهم لتقييم أداء الموقع و كلما قلت النسبة فهذا دليل على عدم رضا الزوار عن موقعك

معدل مدة الزيارة (Average Session Duration):

زيادة المدة التى يقضيها الزائر على موقع مؤشر إيجابي لأداء الموقع

صفحات الخروج من الموقع (Exit Pages):

تستخدم لتحديد الصفحات ذات النسبة الأعلى للخروج من الموقع للعمل على تحسين محتوى تلك الصفحات

7- إجراء تعديلات دورية لتفادي آثار تغير خوارزميات محركات البحث

تقوم محركات البحث بتعديلات دورية على خوارزميات تقييم المواقع خصوصا Google لتوفر نتائج بحث ملائمة و مناسب لأغراض عمليات البحث المختلفة (البحث عن المعلومات – البحث عن مواقع و صفحات معينة – البحث عن المنتجات والخدمات).

التغييرات التي تقوم بها محركات البحث سيكون لها تأثير على ترتيب موقعك في صفحات نتائج البحث لذا لتفادى أى تأثير سلبى لهذه التغييرات يجب متابعة كل التحديثات من خلال تقارير تحديثات محركات البحث مثل Google Algorithm Change History وإجراء تعديلات على محتوى الموقع ليتناسب مع متطلبات محركات البحث و توقعات زوار الموقع.

التسويق عبر محركات البحث

تحسين موقعك لمحركات البحث SEO سيؤدى إلى توفير أداة تسويقية فعالة لموقعك و نشاطك التجاري من خلال التسويق عبر محركات البحث دون اللجوء إلى إنشاء أى حملات إعلانية مدفوعة و تركيز تلك النفقات على تطوير محتوى الموقع ليتفوق على توقعات مستخدمي محركات البحث (عملائك المحتملين).

محركات البحث توفر لنشاطك التجاري فرصة الوصول إلى كل فئات مستخدمي محركات البحث و التوسع فى أسواق جديدة محلياً و عالمياً استناداً على جودة محتوى الموقع و ما يوفره نشاطك التجارى من خدمات ومنتجات تسد احتياجات العملاء المتغيرة.

ظهور موقعك على الصفحات الأولى فى نتائج البحث لعملائك المستهدفين هو الخطوة الأولى لتحقيق نجاح حملات التسويق الإلكتروني لنشاطك التجاري والتى تتطلب مجهودات مكثفة ومستمرة لمواجهة المنافسة على المراكز الأولى فى نتائج البحث.