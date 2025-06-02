اليمن عاجل: 2100 ريال حدا أعلى لأسعار الأضاحي

حتى قبل العيد بـ 5 أيام، وصل الحد الأعلى للأضحية في كثير من المناطق إلى 2100 ريال ولم يتجاوز هذا السعر، فيما تراوحت الأسعار بين 1000 إلى 1800 ريال للخراف، وتصل أحيانًا إلى 2000 ريال، أما أسعار الماعز، فتتراوح بين 1500 إلى 2100 ريال، بينما تراوحت أسعار الإبل بين 7.000 و7.500 ريال.

وتستعد أسواق المواشي في المناطق، لاستقبال موسم عيد الأضحى بحركة نشطة، وطلب متزايد على الأضاحي، وارتفاع نسبي في الأسعار.

وأكد عدد من مربي وتجار الماشية أن المربين يعملون على تهيئة مواشيهم طوال العام، مستفيدين من الخبرات السابقة للاستعداد لموسم الأضاحي، الذي يُعد فرصة ذهبية؛ لتحقيق مبيعات جيدة في الأسواق.



الاشتراطات الصحية

وتنفذ الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة جازان، حاليًا جولات تفتيشية مكثفة للتأكد من سلامة المواشي وخلوها من الأمراض المعدية، كما تسعى الفرق إلى توعية المستهلكين حول الاشتراطات الصحية اللازمة للأضحية، وتقديم المعلومات حول كيفية التمييز بين الأضاحي السليمة والمريضة قبل وبعد عملية ذبح الأضحية.

وفرة في المعروض

وفي طريف، أطلق مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة الحملة الإرشادية «أضحيتي»، تزامنًا مع قرب عيد الأضحى، والتوعية بأهمية هذه الشعيرة لدى جميع المسلمين، بينما تشهد مدينة الأنعام بعرعر في الحدود الشمالية حركة شرائية نشطة، وسط وفرة في المعروض من الأضاحي وتنوع في الأسعار.

وتفاوتت أسعار الأضاحي بحسب النوع، حيث بلغ سعر النجدي من 2.000 إلى 2.100 ريالٍ، والنعيمي من 1.600 إلى 1.900 ريالٍ، والحري من 1.800 إلى 1.900 ريالٍ، فيما تراوح سعر الساكني بين 1.200 و1.350 ريالٍ، والبربري بين 900 و1.000 ريالٍ، بينما تراوحت أسعار الإبل بين 7.000 و7.500 ريالٍ.

أسعار للأضاحي بالريال

النجدي

2.000 إلى 2.100

النعيمي

1.600 إلى 1.900

الحري

1.800 إلى 1.900

السواكني

1.200 و1.350

البربري

900 و1.000

الإبل

7.000 و7.500