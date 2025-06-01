اليمن عاجل: ارتفاع سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 1 يونيو 2025

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 1 يونيو 2025 يشهد استقرارًا ملحوظًا مع ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام السابقة، حيث يواصل المعدن النفيس جذب اهتمام المستثمرين والمواطنين في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.

يأتي هذا الارتفاع الطفيف بعد أسبوع من الانخفاضات التي شهدتها الأسواق، مدعومًا بالتوقعات الإيجابية للذهب كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، خاصة مع تأثير السياسات التجارية مثل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض أحدث أسعار الجنيه الذهب في مصر، إلى جانب أسعار الأعيرة المختلفة، لنقدم صورة شاملة عن سوق الذهب المحلي اليوم.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد 1 يونيو 2025 نحو 36,800 جنيه، وهو السعر الأعلى المسجل في تعاملات السوق المحلية.

ويعكس هذا السعر الطلب المتزايد على الجنيه الذهب كأداة استثمارية تقليدية تحافظ على القيمة في ظل التغيرات الاقتصادية.

ويعد الجنيه الذهب، الذي يزن حوالي 8 جرامات من عيار 21، خيارًا مفضلاً للعديد من المصريين بسبب استقراره النسبي وقيمته الثابتة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وإلى جانب سعر الجنيه الذهب الكامل، شهدت أسعار النصف جنيه والربع جنيه الذهب استقرارًا نسبيًا مع ارتفاع طفيف يتماشى مع الاتجاه العام لسوق الذهب.

ووفقًا لآخر التحديثات، بلغ سعر النصف جنيه الذهب (4 جرامات من عيار 21) حوالي 18,400 جنيه، بينما سجل الربع جنيه الذهب (2 جرام من عيار 21) حوالي 9,200 جنيه.

وتعتبر هذه الأوزان خيارات مثالية للمستثمرين الذين يفضلون الاستثمار بمبالغ أقل مع الحفاظ على جودة الذهب عيار 21 الشائع في السوق المصرية.

سعر الجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، نحو 5,257 جنيهًا في تعاملات اليوم الأحد 1 يونيو 2025.

ويعتبر عيار 24 الخيار المفضل للمستثمرين الباحثين عن الذهب الخام النقي، حيث يتميز بقيمته العالية وزيادة الطلب عليه في الأسواق العالمية والمحلية.

كما يتأثر سعر هذا العيار بشكل مباشر بالتغيرات في أسعار الأونصة العالمية، التي استقرت اليوم عند حوالي 3,290 دولارًا.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر شيوعًا في مصر، حوالي 4,600 جنيه في تعاملات اليوم.

ويعد عيار 21 الخيار الأساسي لصناعة المشغولات الذهبية التقليدية، ويحظى بشعبية كبيرة بين المواطنين بسبب توازنه بين النقاء والتكلفة.

كما يعكس هذا السعر الاستقرار النسبي في السوق المحلي، مع توقعات بارتفاعات محتملة في ظل استمرار الطلب المتزايد.

سعر الذهب عيار 18

أما بالنسبة لعيار 18، فقد سجل سعر الجرام حوالي 3,942 جنيهًا اليوم الأحد 1 يونيو 2025.

ويعتبر هذا العيار خيارًا اقتصاديًا للمشترين الذين يبحثون عن ذهب بتكلفة أقل، ويستخدم على نطاق واسع في صناعة الحلي اليومية.

واستقرار سعر عيار 18 يعكس حالة التوازن في السوق المصري، مع تأثره بالعوامل العالمية مثل أسعار الفائدة وسياسات البنوك المركزية.

ويظل الذهب في مصر ملاذًا آمنًا وخيارًا استثماريًا موثوقًا يعتمد عليه المواطنون والمستثمرون على حد سواء، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، ومع استقرار أسعار الجنيه الذهب والأعيرة المختلفة اليوم الأحد 1 يونيو 2025، يبدو أن السوق المصري يتجه نحو التوازن بعد فترة من الانخفاضات.

وتشير التوقعات إلى أن الذهب سيحافظ على جاذبيته كأداة للحفاظ على القيمة، مدعومًا بالطلب المحلي والعالمي، وسواء كنت تفكر في شراء الجنيه الذهب، النصف جنيه، أو الربع جنيه، فإن متابعة تحديثات الأسعار اليومية تظل ضرورية لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

ومع استمرار التغيرات في الأسواق العالمية، ينصح المستثمرون بمراقبة العوامل الاقتصادية مثل أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية، التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب في مصر.