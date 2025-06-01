كيفية تنسيق الصفحة الرئيسية لقناة يوتويب وتخصيصها

تتضمن قناتك على على يوتيوب كل قوائم التشغيل ومقاطع الفيديو التي تم تحميلها مع وصف الخاص بقناتك. ولكن العنصر الأبرز عندما يزور المشاهدون قناتك يشاهدون مقطع الفيديو مميز ، أو فيديو افتراضي ، وهو الفيديو الذي يتم تشغيله تلقائيًاعند زيارتك للقناة. يجب عليك تعيين الفيديو المميز الذي تريد أن يراه جمهورك أولاً.

قد يكون هذا الفيديو هو أحدث تحميل لك ، والذي يحتوي على تحديثات مهمة ، أو قد يكون رسالة ترحيب عامة ، مثل رسالة من صاحب القناة او المحتوى.

وللقيام بهذة الخطوة قم بإتباع ما يلي ،

تمكين علامة التبويب المميزة في قناة اليوتيوب

1. انقر فوق اسم قناتك في الزاوية اليمنى العليا من شاشة YouTube لفتح قائمة منسدلة.

2. انقر فوق My Channel “قناتي” لفتح صفحة قناتك.

3. انقر على Channel Settings “إعدادات القناة” لفتح صفحة الإعدادات.

4. من Tabs “علامات التبويب” واختر من Layout “التخطيط”

5. من مربع “فيديو مميز لعودة المشتركين “ Featured video for returning subscribers اختير الفيديو الذي تريدة.

5. انقر فوق publish “نشر” لحفظ التغيرات.

تخصيص الأقسام المميّزة في قناة اليوتويب

اولا انشاء قسم :

1. سجِّل الدخول إلى استوديو YouTube.

2. انقر على التخصيص ثم التنسيق من القائمة اليمنى

3. انقر على إضافة قسم في أسفل الصفحة.

4. اختَر المحتوى الخاص بك من القائمة.

الفيديوهات: انقر على هذا الخيار لإلقاء الضوء على الفيديوهات المحمَّلة أو الفيديوهات الرائجة أو الفيديوهات القصيرة أو أحداث البث المباشرة الحالية والسابقة والمقبلة.

قوائم التشغيل: انقر على هذا الخيار لإلقاء الضوء على قوائم تشغيل فردية وقوائم تشغيل متعددة وقوائم التشغيل التي أنشأتها.

القنوات: انقر على هذا الخيار لتسليط الضوء على الاشتراكات والقنوات المميّزة.

5. انقر على نشر.

ثانيا تعديل قسم:

1. سجِّل الدخول إلى استوديو YouTube.

2. انقر على التخصيص ثم التنسيق من القائمة اليمنى.

3. في أسفل الصفحة، انقر على رمز الخيارات في القسم الذي تريد تعديله وانقر على تعديل محتوى القسم .

4. في شاشة التعديل، أجرِ تغييرات على محتوى القسم.

5. انقر على نشر.

ثالثا ترتيب الأقسام في قناتك:

1. سجِّل الدخول إلى استوديو YouTube.

2. انقر على التخصيص ثم التنسيق من القائمة اليمنى.

3. في أسفل الصفحة، انقر على الشريط العمودي في القسم الذي تريد نقله، ثم اسحبه وأفلِته لإعادة ترتيبه.

4. انقر على نشر.