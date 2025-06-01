اليمن عاجل: وزير الداخلية يقف على استعدادات الجهات الأمنية لحج هذا العام 

شرف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، مساء اليوم السبت استعراض القوات الأمنية المشاركة في تقديم الخدمات الأمنية لحج هذا العام ووقف سموه الكريم على جاهزية قوات أمن الحج للقيام بأدوارها الأمنية على أكمل وجه ووفق الخطط المتكاملة لمختلف الجهات المعنية بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن لينعموا بتأدية مناسكهم بيسر وسهولة وراحة واطمئنان.

بحضور عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية من مختلف الجهات المعنية بخدمة الحجيج

وتضمن العرض استعراض عدد من الآليات الحديثة والطاقات العسكرية المشاركة في مهمة الحج.



وأكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج، الفريق محمد البسامي خلال الحفل

بأن القيادة الرشيدة لهذه البلاد الطاهرة جعلت خدمة الحج ورعاية الحجاج هدفا أسمى سخرت لبلوغه كافة الإمكانيات وتضافرت في تحقيقه جميع القدرات والطاقات فاستلهمت نتائج الخبرات ومانتج عنها من مخرجات لتصبح بلادنا نموذجا به يقتدى ومنهجا به يعتنى في إدارة الحشود البشرية وبالتنسيق والتكامل والتخطيط والتكامل بين كافة القطاعات المختلفة وبما يحقق المراد والنعم ضيوف الرحمن بأبهى صور الأمن والأمان.

وقال الفريق البسامي بأن قوات أمن الحج باشرت مهامها المكلفة بها لحج هذا العام 1446 هجري بعد إعداد خطط أمنية تضمنت عددا من الركائز أهمها، تقييم التجارب ووضع كافة الاحتمالات والفرضيات التي قد تهدف لأداء الحجاج لنسكهم بيسر وسهولة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وفي جميع الطرق التي تمر فيها قوافل الحجاج بدءا من منافذ الوصول وانتهاء بمكة المكرمة حيث ننفذ تلك الخطط رجال صدقوا ما عاهدوا.

الله عليه متمثلين في ذلك الشرف العظيم الذي اختصهم به الله عز وجل في خدمة الحجاج والزوار ومنطلق واجبهم الديني والوطني وامتثالا لتوجيهات القيادة الحكيمة ومشددا على أن قوات أمن الحج جاهزة لردع كل من تسول له نفسه أن يؤثر على سلامة الحجاج.

من جانبه تحدث عدد من العسكرين المشاركين في تقديم الخدمات الأمنية بحج هذا العام لـ “الوطن” وأكدوا جاهزيتهم المتكاملة في تقديم واجبهم الديني والوطني على أكمل وجه لراحة ضيوف الرحمن و

لينعموا بتأدية مناسكهم بيسر وسهولة

وتحدث العريف عبدالله محمد البيشي من قوات الأمن الدبلوماسي لـ” الوطن ” بأن خدمة حجاج بيت الله الحرام شرف عظيم لا يضاهيه أي عمل آخر ومعربا عن سعادته الغامرة بتأدية هذا الواجب ومشيدا بدعم القيادة الرشيدة واهتمامهم الكبير في تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله.