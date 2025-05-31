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اليمن عاجل: اليورو مفاجأة.. أسعار العملات اليوم السبت

عبد الملك
عبد الملك

تباينت أسعار  العملات الأجنبية أمام الجنيه وفق آخر تحديثات للبنك المركزي المصري السبت.

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 56 جنيها للشراء و 56.24 جنيها للبيع.

وتراجع سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى البنك المركزي المصري عند  66.93 جنيها للشراء و 67.13 جنيها للبيع.

بينما سجل سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي عند 60 جنيها للشراء و60.20 جنيها للبيع.

وسجل سعر 100 ين ياباني في المركزي 34.26 جنيه  للشراء 34.35 جنيها للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي عند  13.24 جنيها للشراء ونحو 13.27 جنيها للبيع.

وسجل سعر  الدينار الكويتي 161.76جنيها للشراء و162.25 جنيها للبيع.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي عند 13.52 جنيها للشراء ونحو 13.56 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر اليوان الصيني اليوم 6.91 جنيهات للشراء ونحو 6.93 جنيهات للبيع.


عبد الملك
عبد الملك
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