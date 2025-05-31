اليمن عاجل: أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 31 مايو 2025 في مصر

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم السبت 31 مايو 2025 استقرارًا نسبيًا، مع تسجيل فروق طفيفة في الأسعار حسب الجودة وحجم المعروض.. وفيما يلي قائمة بأحدث الأسعار:

أسعار الخضروات اليوم السبت 31 مايو 2025

الطماطم: من 5 إلى 11 جنيهًا للكيلو

البطاطس: من 2.5 إلى 5.5 جنيهًا للكيلو

البصل الأحمر: من 5.5 إلى 7 جنيهات للكيلو

الكوسة: من 6 إلى 12 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي: من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو

الفلفل الرومي البلدي: من 6 إلى 12 جنيهًا للكيلو

الفلفل الحامي البلدي: من 3 إلى 8 جنيهات للكيلو

الخيار البلدي: من 6 إلى 10 جنيهات للكيلو

الملوخية: من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو

الثوم: من 28 إلى 42 جنيهًا للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم السبت 31 مايو 2025

الليمون البلدي: من 25 إلى 45 جنيهًا للكيلو

التفاح المصري: من 15 إلى 35 جنيهًا للكيلو

الجوافة: من 30 إلى 44 جنيهًا للكيلو

الكنتالوب: من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو

المانجو: من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو

البطيخ (1 بطيخة من 8 إلى 10 كيلو): من 120 إلى 150 جنيهًا

الخوخ البلدي العريشي: من 22 إلى 32 جنيهًا للكيلو

المشمش السويسي: من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو

عنب بناتي أصفر: من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو

انخفاض أسعار الليمون البلدي

شهدت أسعار الليمون البلدي تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة الماضية، حيث انخفض السعر إلى ما بين 25 و45 جنيهًا للكيلو في سوق العبور للجملة

ويعود هذا التراجع إلى بدء موسم الليمون الصيفي الذي يشهد وفرة كبيرة في المعروض، خاصة من محافظات الوجه البحري مثل البحيرة والمنوفية. كما ساهم اعتدال درجات الحرارة في تحسين إنتاجية الأشجار، مما زاد من حجم المعروض